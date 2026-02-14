“El Costeño”, tras ganar demanda a exnovia, su equipo sufre ataque en plena calle; “Esto fue directo”

Javier Carranza, mejor conocido como “el Costeño”, vivió un tenso momento el pasado viernes 13 de febrero, luego de revelar que fue víctima de un asalto al dirigirse a un compromiso en Guerreo. Uno de los detalles que acaparó la atención de sus seguidores es que no descartan... ¿un ataque directo? ¡Esto pasó exactamente!

¿Cómo fue el asalto que sufrió el equipo del “Costeño”?

El propio “Costeño” denunció lo ocurrido a través de un video publicado en sus redes sociales, donde narró los momentos de tensión que vivieron apenas instantes después de iniciar su trayecto.

Los hechos ocurrieron la mañana del viernes 13 de febrero en la colonia Narvarte, en la capital del país. Según explicó el comediante, apenas habían avanzado una cuadra desde su punto de partida cuando fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el testimonio del comediante, los presuntos responsables viajaban en una motocicleta y vestían “ cascos negros y chamarras negras ”. El ataque ocurrió de manera sorpresiva, sin que el equipo pudiera anticipar lo que sucedería.

Los comentarios rápidamente mostraron preocupación por lo ocurrido, pues temen por la seguridad del también actor.

¿"El Costeño” estaba presente en el presunto ataque directo?

Aunque no detalló con precisión qué objetos fueron robados, “el Costeño” dejó claro que el incidente afectó directamente a su equipo de trabajo, quienes lo acompañaban rumbo a Iguala para una presentación programada ese mismo día.

“ Vamos a levantar la denuncia apenas tengamos tiempo porque tenemos que ir a trabajar ”, explicó.

Uno de los puntos que más llamó la atención en el mensaje del comediante fue su preocupación sobre si el asalto pudo haber sido dirigido específicamente hacia él o su equipo:

No quisiéramos sospechar que esto fue directo (…) queremos pensar que fue fortuito, que fue nada más por casualidad. El Costeño

“ Porque si esto trae consigna, híjole, está difícil ”, añadió, dejando entrever su preocupación ante la posibilidad de que el incidente no haya sido al azar.

¿"El Costeño” ganó una demanda contra su exnovia?

Javier Carranza “el Costeño” sostuvo una relación amorosa con Ana Karen que avanzó hasta el compromiso formal. Durante ese periodo vivieron juntos y construyeron proyectos en común, pero la relación se fracturó en un momento especialmente difícil para el comediante.

La ruptura ocurrió en abril de 2025, cuando Carranza atravesaba complicaciones de salud. Tras su salida del domicilio que compartían, se reportó un robo protagonizado por ella.

Esta situación derivó en un conflicto legal, luego de que el comediante presentara una denuncia ante las autoridades por el presunto robo de sus pertenencias, lo que llevó a ambas partes a enfrentar un proceso jurídico.

Finalmente, Javier Carranza, conocido como “el Costeño”, dio a conocer que el fallo fue favorable para él . De acuerdo con sus declaraciones, las autoridades resolvieron el caso a su favor, por lo que el proceso legal quedó oficialmente cerrado.

