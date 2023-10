Huracán Otis: ‘el Costeño’ revela que su familia tuvo que robar comida tras tragedia en Acapulco

Cada vez más personas, así como celebridades, se encuentran a la espera de información de sus familiares, luego de la desafortunada tragedia en Acapulco debido a la llegada del huracán Otis.

Tal fue el caso del comediante ‘el Costeño’, originario del estado de Guerrero, quien expresó su preocupación ante lo sucedido en sus tierras. Confesó que su restaurante de nombre Siete Leguas, localizado en el puerto, fue perdida total.

Eso no es todo, en entrevista para De primera mano, el famoso también reveló que sus familiares han padecido de esta tragedia, dado que la casa de su madre sufrió daños totales, así como la de sus hermanos.

Famosos en el huracán Ottis / Twitter / Instagram

“Acabo de colgar con uno de mis cuñados para que me dijeran cómo están. Por fin me pude comunicar la familia y me dicen que la casa de mi mamá está devastada. La casa de dos de mis hermanos está devastada. Solamente una casa de uno de mis hermanos tuvo daños menores”, dijo ‘el Costeño’.

Además, Javier Carranza, que es su nombre real, indicó, consternado, que sus seres queridos tuvieron que recurrir a la rapiña de comida para poder alimentarse.

“Con mucho dolor veo que la gente aprovecha este momento para hacer rapiña… Puedo entender la necesidad. Mi cuñado me dice: ‘Perdón, tuvimos que ir a una tienda de autoservicio a sacar comida, porque no sirven los cajeros. No aceptan pagos con tarjeta. No hay nada para comprar. Tuvimos que ser parte de este tumulto de ir a agarrar comida para sobrevivir estos días”, agregó.

Por ello, ‘el Costeño’ aprovechó para anunciar que está organizando una colecta de víveres para así enviarlos a las personas que lo necesitan en este momento de adversidad.

Además, dio algunos consejos para que otros no se aprovechen de la necesidad y, finalmente, agradeció que las perdidas en su familia hayan sido materiales y no humanas.

Así lo dijo ‘el Costeño':