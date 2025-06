¿Indirecta para Emiliano Aguilar? Leonardo Aguilar lanza mensaje para los “perros” que quieren “ladrarle”

Tal parece que la polémica para la dinastía Aguilar no termina. En medio de las críticas que sigue recibiendo Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, Leonardo Aguilar y su hermano Emiliano se han visto enfrascados en una aparente lucha de indirectas.

Todo comenzó después de que Emiliano Aguilar ignorara a Pepe Aguilar en el Día del Padre y optara por felicitar a su padrastro, Adrián Arce. A través de Instagram, el rapero sostuvo que Arce ha sido una verdadera figura paterna en su vida.

Tras esto, Leonardo Aguilar publicó un mensaje asegurando que Pepe Aguilar era un padre “ejemplar” y lamentaba que gente “malagradecida” no lo valorara. Si bien no dijo nombres, para muchos, esto fue considerado como un reclamo para su hermano.

Leonardo Aguilar / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Emiliano Aguilar ante el aparente reclamo de Leonado por no felicitar a Pepe Aguilar en el Día del Padre?

Emiliano Aguilar, mediante historias de Instagram, subió una foto de un león con copete, junto al siguiente mensaje: “El man que se llama Leonardo”.

Por si esto fuera poco, dejó claro que su meme era dirigido para Leonardo, a quien le habría mandado una contundente advertencia para que no volviera a meterse con él.

“Todos sabemos que esa era para el niño. I don’t hit if don’t get hit first (yo no golpeó si no me golpean primero)”, puntualizó.

Posterior a esto, compartió otra imagen de un león con cara humana, al que compara con su hermano Leonardo, con el cover de su hermana Ángela Aguilar de ‘Feliz Navidad’ como fondo.

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Leonardo Aguilar llamó “perro” y “mula” a su hermano Emiliano?

Tras las aparentes burlas de Emiliano Aguilar, el cantante Leonardo Aguilar publicó un contundente mensaje para sus “enemigos”. A través de su cuenta en Instagram, el joven dice ser una persona muy exitosa, pese a las críticas que recibe de algunas personas.

También dejó ver que no le interesa lo que digan de él, pues considera a sus detractores como “perros” y “mulas”.

Leonardo Aguilar “Me dicen que soy bravero, fanfarrón y atravesado. Lo que sí soy muy sincero, lo que compro es al contado. No hay amor que no sea mio y no hay perros que me ladren. Yo soy leal con los amigos. De los mulas, soy su padre”

Si bien su post no menciona nombres, los internautas aseguran que es una nueva indirecta para su hermano Emiliano, algo que provocó muchas posturas divididas. Si bien algunos celebran que se “defienda” del rapero, otros le recomiendan que mejor se enfoque en su música, en lugar de pelearse con su familia.

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha respondido al post de Leonardo. No obstante, se espera que lo haga en las próximas horas.

¿Cómo ha sido la relación entre Emiliano y Leonardo Aguilar?

La relación entre Leonardo Aguilar y Emiliano ha estado llena de tensiones. Y es que este último no es muy cercano a la familia de su padre. Según Pepe Aguilar, esto se debe a que la madre de Emiliano lo alejó de él desde que era pequeño.

Previo a lo sucedido en el Día del padre, ya habían tenido una guerra de dimes y diretes en redes sociales. A principios de este año, Emiliano declaró que Leonardo siempre “lo tuvo todo”, a diferencia de él, que se esforzó para lograr sus objetivos.

“Tú siempre has tenido todo, nunca te ha faltado la atención y el amor del público. Esa es la diferencia entre tú y yo sé lo que es estar abajo y estar sin un centavo en la bolsa y chin… sin nada. He estado en lugares que te cag… estando ahí , yo sé lo que es que el público te mande a la v…., pero también sé levantarme y sé que hay público que me ama por ser real una palabra que no conoces, mi carnal”, resaltó.

En aquel entonces, Leonardo no hizo ningún comentario al respecto. En tanto que Emiliano no volvió a hablar del tema. No obstante, el comentario dejó ver que no se llevan bien.

