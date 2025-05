Pepe Aguilar reacciona a tierno encuentro de Maribel Guardia con su hijo Emiliano, ¿se molestó?

Hace un par de días, una tierna imagen rompió las redes. Emiliano Aguilar y Maribel Guardia protagonizaron un especial encuentro, ella le dio la bendición antes de subir a un escenario. Como era de esperarse, el momento se volvió viral en poco tiempo y los internautas rápidamente comenzaron a emitir su opinión. Algunos recriminaron a Pepe Aguilar el distanciamiento de su hijo mayor.

El joven Emiliano Aguilar ha incursionado en el género del rap. / Redes sociales.

Mira: Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar aconseja a Ángela Aguilar: “Aguántese”

¿En dónde ocurrió el encuentro entre Maribel Guardia y Emiliano Aguilar, donde ella le dio su bendición?

El encuentro entre Maribel Guardia y Emiliano Aguilar, donde ella le dio su bendición, ocurrió durante un concierto en Los Ángeles, California. El evento fue organizado por la estación de radio “La que buena LA” para celebrar la Batalla de Puebla y el 5 de mayo.

En su breve encuentro, Maribel sostuvo la cabeza de Emiliano y le dijo que rindiera honor a su ‘viejo’ haciendo una referencia aparente a Pepe. También aprovechó para pedirle que se cuidara y hablarle sobre la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

El encuentro generó reacciones en redes sociales y algunos internautas calificaron el gesto de la actriz como algo “tierno”. “Qué gran mujer”, “Ojalá Pepe se acerque a su hijo y también lo apoye”, “Qué gran muchacho”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes.

Maribel le dio su bendición y le pidió que se cuidara. / Redes sociales.

No te pierdas: Pepe Aguilar saca las garras por la “señora” Ángela y Nodal con Paola Rojas: “Tampoco han matado a alguien”

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el tierno encuentro entre Maribel Guardia y su hijo Emiliano?

Ahora, Pepe Aguilar ha reaccionado al gesto que Maribel tuvo con Emiliano y dijo que aunque no lo vio, lo agradecía y dejó claro que empatiza con Guardia respecto a la muerte de su hijo, dijo que esperaba nunca experimentar ese dolor y mandó un mensaje directo para Emiliano.

“Yo a mi hijo Emiliano lo amo, lo adoro, ojalá que pronto volvamos a estar juntos, eso es todo, y cada quien tiene su vida y él tiene derecho de hacer su vida y me da gusto que le está yendo bien”, dijo al ser cuestionado por la prensa en días recientes.

Respecto a la carrera que su hijo eligió, pues ahora se dedica al rap, Pepe dijo que no tiene ninguna duda en la calidad de música que puede estar generando. “No entiendo mucho el rap, pero sé que el wey es bueno, está chido. No entiendo el rollo, pero lo veo bien, que Dios lo bendiga y ¡que viva el rock and roll, digo perdón, el rap”, expresó entre risas.

Pepe mandó un mensaje para su hijo y reconoció que le gustaría tener un acercamiento con él. / Redes sociales.

Te podría interesar: ¿A Ángela Aguilar le “regalan” los premios? Exponen su amistad con directora de contenido en Billboard

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre la bendición que le dio Maribel Guardia?

Por su parte, el hijo mayor de Pepe Aguilar también tuvo palabras de agradecimiento para Maribel, a quien dedicó un breve mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Desde el principio de mi carrera siempre me apoyaste con un like o un mensaje de apoyo, la quiero mucho, aquí ando a la orden con usted por siempre. La quiero”, escribió el joven de 32 años. Hasta el momento Maribel Guardia no ha reaccionado a las palabras de los Aguilar. Sin embargo, su gesto de apoyo a Emiliano le valió la simpatía de los usuarios de redes quienes le agradecieron que mostrara su cariño hacia Emiliano.

Sigue leyendo: Ángela Aguilar estaría celosa de su prima Majo ¿Qué pasó ahora?

¿Cuál fue el origen del distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano?

Aunque ninguno ha abordado directamente el tema, parte de lo que marcó la distancia entre Pepe y su hijo fue un suceso ocurrido en 2017. En ese año, Emiliano fue detenido en la frontera entre Tijuana y San Diego, California mientras intentaba ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos en el maletero de su automóvil.

Emiliano se declaró culpable de tráfico de personas y fue condenado a tres años de libertad condicional, además de seis meses en un centro de rehabilitación para tratar problemas de adicciones y depresión que padecía desde antes de su detención.

Ante los hechos, Pepe dijo que él no educó a su hijo mayor y que no se siente responsable de las acciones de él pues no crecio a su lado. Esto habría supuesto una ruptura en su relación. En un pódcast reciente, Emiliano dijo que le gustaría tener una relación más cercana con Pepe y que este le demostrara su apoyo. ¿Será este un primer paso para el esperado reencuentro?