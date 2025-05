Maribel Guardia y Emiliano Aguilar protagonizan tierno momento; en redes tachan a Pepe Aguilar de “mal padre”

Maribel Guardia sorprendió a todos al protagonizar un tierno momento con Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, previo a la presentación que este tuvo el pasado fin de semana en Los Ángeles, California.

El video de la escena se viralizó rápidamente y dio mucho de qué hablar, principalmente por la relación distante que tiene Emiliano con su padre y su hermano, Leonardo.

Emiliano Aguilar / IG: @emiliano_aguilar.t

¿Por qué Emiliano Aguilar está distanciado de su padre, Pepe Aguilar, y su hermano Leonardo?

Aunque no ha quedado claro el motivo del distanciamiento entre padre e hijo, se ha especulado que el motivo podría ser la presunta preferencia que el patriarca de la dinastía Aguilar tiene hacia su hijo Leonardo.

Si bien Emiliano ha sido muy reservado en hablar del tema, hace algunos meses habría dado una pequeña pista.

“Mi jefe nunca me abandonó, yo por mis errores nos fuimos separando, pero no me abandonó. Mi jefe es una buena persona, que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó. Yo lo quiero un chi… y jamás voy a hablar mal de él”, expresó en su momento.

Por su parte, Pepe ha dicho que su hijo es quien no quiere acercarse, asegurando que solo el tiempo dirá si una reconciliación es posible: “No tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento. Pero la vida no es como tú te la imaginas. La vida es como es y las cosas no te pasan, las cosas pasan y ya”, indicó.

Pepe Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Cuál fue el tierno gesto que Maribel Guardia tuvo con Emiliano Aguilar?

Durante el pasado fin de semana, Emiliano Aguilar se presentó en un evento en Los Ángeles, California. Previo a subir al escenario, Maribel Guardia, quien también dio show en dicho lugar, le dio su bendición.

En el video del momento, se puede ver al joven recibir con cariño las palabras de la actriz, quien también le pidió que se cuidara mucho y le hiciera “honor a su viejo”, en aparente referencia a Pepe Aguilar.

Guardia le pregunta si ya sabe sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa, suscitada en 2023 por un infarto al miocardio, a lo que el artista asiente. Tras esto, la famosa le reiteró que tuviera cuidado y lo abrazó antes de retirarse.

¿Qué dijeron en redes sociales sobre el gesto de Maribel Guardia y Emiliano Aguilar?

Muchos compararon la escena con una interacción entre madre e hijo, dando mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien muchos usuarios felicitaron a Maribel por su amabilidad, otros despotricaron contra Pepe por “no apoyar a su hijo”, alegando que “hasta un extraño” se solidariza con él.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Bonito gesto, pero, Emiliano ¿de quién es hijo?”,

“Mientras Maribel cuida a Emiliano, Pepeyonce está ocupado limpiando la imagen de su hijita”,

“Maribel hace lo que a Pepe le corresponde”,

“La felicito”,

“Ella sabe que la familia de Emiliano lo rechaza”,

“Pobre Emiliano, le tocó un mal padre”.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no se ha pronunciado ante esto. Asimismo, se desconoce si asistió al concierto que dio su hijo.

