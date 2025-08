La casa de los famosos México: Maribel Guardia manda mensaje de apoyo a Olivia Collins tras su eliminación

La eliminación de Olivia Collins de La casa de los famosos México 2025 no pasó desapercibida. Su salida sorprendió a los seguidores del reality, dado que generó una ola de reacciones en redes sociales. Incluso, Maribel Guardia, amiga de la actriz, no tardó en pronunciarse a dicha situación. ¡La respaldó! ¿Y arremetió contra Ninel Conde?

La gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2025, el pasado 3 de agosto, fue clave para que los habitantes planearan su siguiente estrategia. En esta ocasión, Collins, pese a su carisma y la buena relación que cultivó con varios compañeros, no logró conservar su lugar en el show. Sin embargo, su salida dejó una huella emocional entre sus fans y amigos, tal es el caso de Maribel Guardia.

Olivia Collins se enfermo dentro de La casa de los famosos México / Facebook

¿Qué mensaje le mandó Maribel Guardia a Olivia Collins tras su eliminación de La casa de los famosos México 2025?

Uno de los gestos más comentados tras la eliminación de Olivia Collins de ‘La casa de los famosos México’, fue el mensaje que le dedicó Maribel Guardia, su íntima amiga, en sus redes sociales. La también actriz compartió una publicación en la que expresó lo orgullosa que se sentía de ella por su participación en el reality. A través de su cuenta de Instagram, publicó:

“Mostraste no solo tu talento y tu carácter, sino también ese corazón tan hermoso que tienes. Me hiciste reír, me hiciste admirarte aún más”. Maribel Guardía

Olivia Collins y Maribel Guardia / Captura de pantalla

El mensaje de cariño de Maribel Guardia hacia Olivia Collins, fue celebrada por los fans y por la propia Olivia, quien no dudó en agradecer dicho gesto y reafirmó que, aunque su paso por el programa fue breve, se sintió honrada de haber participado.

¿Qué dijo Olivia Collins tras salir de La casa de los famosos México 2025?

Al reencontrarse con los conductores del programa tras abandonar La casa, Olivia Collins compartió un mensaje lleno de gratitud. Reconoció que su paso por el programa fue una experiencia intensa y enriquecedora.

“Soy muy feliz... estoy muy agradecida de pertenecer a la casa de los famosos México en esta temporada” Olivia Collins

Collins confesó que enfrentó retos personales y emocionales, incluso mencionó que llegó a vomitar por el nivel de tensión que vivió. También fue honesta al admitir que no extrañará a nadie en particular, aunque resaltó el apoyo de Alexis Ayala, Facundo y Abelito. En cuanto al desarrollo del juego, opinó que figuras como Dalilah Polanco, Shiky y “el Guana” tienen lo necesario para llegar lejos en la competencia.

Durante su mensaje a los habitantes, la actriz se despidió con respeto y afecto: “Hermosos, todos tienen un gran talento. Mis respetos y admiración para todos ustedes, me enseñaron mucho”. Su compañero Facundo no tardó en reconocer su autenticidad, destacando que fue de las pocas en mostrarse sin máscaras: “A mí me gusta la gente como Olivia, que no se anda con rodeos”.

Además de hablar sobre su experiencia en el reality, Olivia Collins no dudó en lanzar una fuerte crítica hacia Ninel Conde, dejando claro que no quedó conforme con su comportamiento dentro de La casa. “Manipuladora se le llama. Manipuladora número uno”, expresó sin filtros al ser cuestionada sobre la estrategia de su compañera. Para Olivia, el juego de Ninel Conde se basó en influenciar a otros y moverse con doble cara, algo que ella no estuvo dispuesta a imitar. Su comentario subió las redes y dejó claro que, aunque ya esté fuera, no piensa callarse lo que vivió.

Olivia Collins tuvo una platica con Facundo sobre su salida de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Por qué Olivia Collins fue la primera eliminada de La casa de los famosos México 2025?

La nominación de Olivia Collins fue resultado de las estrategias implementadas por sus compañeros durante la dinámica de mitad de semana. Aunque no fue una de las participantes más polémicas, su bajo perfil y el hecho de no integrarse del todo en ciertas alianzas la colocaron en una posición vulnerable. Contra todo pronóstico, la audiencia no le dio el respaldo necesario y terminó siendo la primera expulsada del reality.

La reacción del público fue mixta: mientras algunos celebraron su autenticidad, otros cuestionaron su falta de juego estratégico. Las redes sociales explotaron con comentarios de sorpresa, especialmente porque muchos esperaban que el eliminado fuera Adrián Di Monte. La eliminación de Collins también alteró las dinámicas internas, al provocar desconcierto entre los habitantes y forzar un reajuste de estrategias.

