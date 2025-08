¿Sandra Itzel molesta por la salvación de Adrián Di Monte en La casa de los famosos México? Lanza mensaje contundente

El domingo 3 de agosto, se vivió la primera gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Lejos de lo que muchos esperaban, Adrián Di Monte no salió. Fue uno de los salvados de la noche y Olivia Collins se convirtió en la primera expulsada, algo que generó molestia entre los internautas redes sociales. Incluso, aparentemente, en su exesposa, Sandra Itzel.

Para muchos, el actor de origen cubano no debería estar en reality por las acusaciones de maltrato e infidelidad que Sandra hizo en su contra hace algunos años. Los detractores consideran que la producción del concurso no debió darle espacio a una persona “misógina” y “violenta”.

Adrián Di Monte / Redes sociales

Mira: Así fue cuando Adrián Di Monte protagonizó pelea con Sandra Itzel en un programa: “Escucha y no hables, mujer”

¿Por qué dicen qué Adrián Di Monte se salvó de ser eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’ por un fraude?

En redes sociales, algunos fans de ‘La casa de los famosos México 2025’ han acusado a la producción de cometer fraude para que Adrián Di Monte siguiera en el reality. Y es que muchos aseguran que, las encuestas indicaban que el eliminado de la noche estaba entre Adrián y Priscila Valverde.

Y es que se especula que el actor solo entró al concurso con la intención de “lavar su imagen”. Para muchos, esto habría sido confirmado después de que Rosa María Noguerón, productora del reality, le pidiera al público que “lo conociera mejor” antes de juzgar.

Incluso, algunos han hecho hincapié en que a Di Monte se le dio más tiempo para que hablara en pantalla y explicara los motivos por los que el publico debía salvarlo. Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado ante estos señalamientos. Sin embargo, Galilea Montijo, conductora del programa, siempre ha reiterado que las eliminaciones son “por decisión del público”.

Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Sandra Itzel tras la salvación de ser eliminado de Adrián Di Monte en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Luego de que Adrián Di Monte se salvara de ser eliminado en ‘La casa de los famosos México 2025’, Sandra Itzel publicó una serie de mensajes en redes sociales que, para muchos, podrían ser su postura ante la situación con su ex.

El primero, y quizá más contundente de todos, hablaba sobre la resiliencia ante los momentos difíciles: “Resiliencia, ese siempre es mi mensaje para ustedes. Siempre se puede volver a volar”, se lee.

Posteriormente, compartió un poco de su más reciente viaje que hizo a la feria de Tulancingo, Hidalgo. Según la cantante, este lugar “le recuerda a esa niña llena de sueños”.

Aunque en ningún momento mencionó nombres, algunos sostienen que sus publicaciones son una forma de decir que, pese a la polémica, trata de mantenerse positiva y hacer lo que más le gusta.

Cabe destacar que, en su momento, Sandra aseguró haber apalabrado para entrar a ‘La casa de los famosos México’. No obstante, al final ya no se concretó nada. Si bien no explicó el motivo, muchos lo atribuyeron a Adrián. Esto fue desmentido por la propia Noguerón, quien afirmó que ni siquiera estaba contemplada.

Sandra Itzel habría reaccionado a la salvación de Adrián Di Monte en ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

Checa: Adrián Di Monte sin cuarto en La casa de los famosos México y vetado del edificio donde vivía con Sandra Itzel

¿Qué dijo la esposa de Adrián Di Monte de la salvación del actor de ser eliminado en ‘La casa de los famosos México 2025’?

En contraposición a la presunta postura de Sandra Itzel, la actual esposa de Adrián Di Monte, Nuja Amar, se dijo muy feliz de que el público “haya dado la oportunidad” al cubano de seguir en ‘La casa de los famosos México 2025’.

También afirmó haber estado sorprendida de que la mayoría de los habitantes se posicionara detrás de él para que saliera de ‘La casa’, resaltando que, si bien muchos dijeron que era para que disfrutara de su “luna de miel”, varios lo hicieron por el tema de Sandra Itzel.

“Gracias por permitirse ver ese gran ser humano que es en ‘La casa’. Estoy que no me lo creo….Fue impactante. Que cayera en la placa, no, pero sí fue mucha sorpresa que todos (excepto Mar Contreras) se pusieron detrás de él”, resaltó.

No te pierdas: La casa de los famosos México: ¿Mar Contreras defiende a Adrián di Monte tras su nominación? “Estoy en contra”