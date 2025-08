La casa de los famosos México 2025: ¿Quién sale este domingo? Las redes ya sentenciaron a su eliminado

Este domingo 3 de agosto se revelará el primer eliminado de La casa de los famosos México 2025. Los nominados de la semana son Olivia Collins, Adrián Di Monte, Priscila Valverde y Elaine Haro. Sin embargo, la atención está principalmente puesta en Adrián Di Monte, quien no solo ha dado señales de estar listo para dejar el reality porque ya hasta empacó su maleta, sino que también ha sido duramente criticado en redes sociales. Por su parte, Olivia Collins ya se derrumbó en llanto y expresó su incomodidad por estar tan expuesta. ¡Ya no puede más! ¿A quién salvará el público y a quién sacará del reality?

Estos son los nominados de La casa de los famosos México / Facebook

¿Adrián Di Monte va a salir HOY domingo 3 de agosto de La casa de los famosos México?

La respuesta más fuerte al momento es: sí, los indicios en redes apuntan fuertemente a que Adrián Di Monte será el eliminado este 3 de agosto. Fue el habitante con más votos en la primera gala de nominación (13 puntos en su contra), lo que lo coloca como el más probable para salir. Las cámaras lo captaron empacando con calma, casi al borde de arrancar un cierre simbólico: “Estamos empacando… Si no soy eliminado, regreso a hacer mi cosa favorita: empacar”. Además, el actor ha mostrado señales de resignación, actitud distante de sus compañeros y una disposición casi ritual frente a la eliminación.

En redes sociales, el rechazo hacia Adrián ha sido particularmente intenso. Lo acusan incluso de “hacerse la víctima” y de aislarse durante la fiesta temática del reality, en un clip que los usuarios interpretaron como un momento emocionalmente delicado. Sus declaraciones previas, incluyendo lágrimas por su cumpleaños y un deseo de salir pronto, han sido recibidas con desdén por buena parte del público que exige su salida como “regalo” por la tensión que ha generado la realidad. No le perdonan la violencia contra su exesposa, Sandra Itzel. Incluso recordaron momentos virales cuando la calló en público en un programa de television.

Así se excluyó Adrián Di Monte de la fiesta de La casa de los famosos / Captura de pantalla

¿Olivia Collins va a salir HOY domingo 3 de agosto de La casa de los Famosos México 2025?

Aunque Olivia Collins está nominada, su perfil no concentra el dramatismo mediático que rodea a Adrián Di Monte. Se ha podido ver en varios videos que ella ha tenido episodios emotivos en La casa. Incluso Olivia ha llorado por presión en La casa de los famosos México. Sus palabras de que ya no puede más, que el reality no es para ella, podrían convencer al público para votar para que ella salga.

Sin embargo, Olivia también tiene simpatizantes en el público que valoran su transparencia emocional y empatizan con su historia personal en el espectáculo. Hasta ahora, no se menciona una campaña de redes fuerte para votar por su salida. En contraste, Di Monte ha sido señalado incluso por compañeros dentro del reality, como Mar Contreras, quien defendió el derecho a segundas oportunidades, generando polémica por mínimo cuestionar la indignación pública que rodea al actor.

Olivia Collins tuvo una platica con Facundo sobre su salida de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Quién va a salir HOY 3 de agosto de La casa de los famosos México 2025?

Si bien quien llega a la Gala de eliminación el domingo 3 de agosto con más probabilidades de salir es Adrián Di Monte, seguido por Olivia Collins, quien ya dijo que se quiere ir, no hay que descartar por completo a las otras nominadas de la primera semana, Elaine Haro y Priscila Valverde. Aunque tienen presencia en redes y en La casa, hasta ahora sus perfiles no han sido el objetivo principal de la audiencia ni medios.

En redes sociales la conversación se centra únicamente en Adrián Di Monte y de manera secundaria en Olivia Collins, relegando a Elaine y Priscila a un plano aún menor. Por ahora, si los datos apuntan a que el público ya tomó la decisión de viralizar mensajes contra Adrián y validar su salida, Olivia, Elaine y Priscila podrían verse favorecidas por el efecto de atracción de los votos negativos de Adrián y así ellas no serían la línea central del debate ni de la intención de eliminarlas del reality.

