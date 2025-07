Priscila Valverde asegura que la comparan con Karina Torres y así responde: “Me traen una carrilla”

Este 16 de julio se confirmó que Priscila Valverde, una guapa acapulqueña de 24 años, será la octava participante oficial de La casa de los famosos México 2025. Modelo y finalista del Top Model of the World 2020, experta en certámenes como Miss Universo México 2024, Priscila llega con una mezcla de belleza, porte y... ¡mucho que demostrar!

Aunque no estaba en las filtraciones previas, su entrada prendió la mecha en redes: hay quienes ya la aman y otros que sacaron su lupa para compararla con Karina Torres. Eso sí, Priscila no se quedó callada.

La ex reina de belleza es la octava habitante confirmada de La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Por qué comparan a Priscila Valverde octava habitante de LCDLFMx con Karina Torres?

En su presentación oficial para el canal oficial de YouTube del reality, Priscila aseguró que no es un personaje polémico y que las criticas tampoco le afecta pues sus fans tiene un humor muy ácido con ella. Fue aquí donde soltó la bomba:

“Son los calificadores más rudos, a mí me traen una carrilla con Karina Torres, todo el tiempo me dicen Karina Torres premium”. Priscila Valverde

O sea, no solo la emparejan con Karina, ¡la coronan como su versión deluxe! Y aunque le da risa, dejó claro que esas críticas ya no le afectan: “Ya estoy más calidita en los comentarios, las críticas… Ahorita me dicen: ‘Ni en tu casa te conocen’ y claro que me conocen. Me conocen muy bien”.

Este nivel de humor le ganó rápidamente puntos entre los fans, quienes empezaron a escribir comentarios como:



“O sea no tuvimos a la Karina Torres real y nos trajeron a la de Temu”

“Ya me cayó bien la apocalíptica de la belleza”

“Si pensé que era Karina jajajajja”

“Hay que hacerla ganar a la apocalíptica”

“Ella será la sorpresa de la casa, de mí se acordarán”

“Trae humor híbrido, la estaremos vigilando jajajaja”

“No la conocía pero ya me cayó bien”



¿Quién es Karina Torres? La reina del “nadaqueveriento” y una de las más icónicas de Las perdidas

Para los que llegaron vapuleados por el spoiler: Edna Karina Torres Hernández, más conocida como Karina Torres, nació en 1990 en León, Guanajuato. Es influencer, cantante, estilista y figura central de las Perdidas, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez. Se hizo famosa por su estilo irreverente, frases inolvidables como “nadaqueveriento” y una autenticidad que rompe cualquier molde.

Desde adolescentes, luchó contra adicciones y luego triunfó como estilista. También rechazó entrar al reality para cuidarse emocionalmente. Hoy, Karina produce contenido, habla de temas sociales y en 2025 ¡la Academia Mexicana de la Lengua reconoció “nadaqueveriento” como parte del lenguaje popular!

En cuanto a sus proyectos más recientes, Karina ha participado en el canal México al minuto, cubriendo eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de París y contenidos en Brasil bajo el título KPM Brasil. Además, junto a las Perdidas, lanzó el sencillo “Perdidas empoderadas”, una canción que aborda las adversidades que han enfrentado como mujeres trans. Esa mezcla de carisma, estilo y frases lapidarias la volvió insustituible. Es por eso que caer en su comparación, aunque sea en versión “premium” causa risas... y suspicacias.

Karina Torres llega hasta la Academia. / Instagram

¿Quién es Priscila Valverde la octava habitante de La casa de los famosos México 2025?

Priscila Valverde es originaria de Guerrero y tiene 24 años. Por lo que se lee en redes sociales, su rostro no es tan conocido para internautas, pero en el mundo del modelaje ya ha dado pasos firmes.

Con una estatura de 1.80 metros, una presencia escénica impresionante y una determinación que salta a la vista, ha representado a México en pasarelas internacionales y ahora pretende brillar en La casa de los famosos México 2025. En 2020 logró colocarse como segunda finalista en el certamen Top Model of the World , compitiendo con representantes de más de 40 países.

Además, en 2024 fue una de las participantes destacadas en Miss Universo México, concurso que describió como una experiencia de vida. En una entrevista, Priscila dijo que el certamen le dejó “retos personales importantes y un sentido renovado de propósito”. En esa misma charla, dejó ver su deseo de expandirse más allá del modelaje y explorar nuevas plataformas, como la televisión y el entretenimiento. Parece que ese momento ha llegado.