Karina Torres enciende las alarmas al compartir video desde la cama de un hospital ¿qué le pasó?

Karina Torres, integrante de ‘Las perdidas’ y amiga cercana de Wendy Guevara, ha generado preocupación entre sus seguidores tras compartir un video desde una camilla en un hospital.

La inesperada publicación la posicionó rápidamente entre las principales tendencias en redes sociales, donde los fans comenzaron a especular sobre su estado de salud.

Sin embargo, ya salió la misma influencer a aclarar lo sucedido. Confirmó que fue internada en un nosocomio, pero no por un problema de salud, sino por una cirugía estética a la que se sometió.

Lee: ¿La casa de los famosos México se queda sin productora? Te contamos lo que sabemos de los rumores de redes

Karina Torres se sometió a un cambio de implantes de seno y una liposucción.

La influencer Karina Torres, se sometió a una serie de procedimientos quirúrgicos el pasado 5 de septiembre. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores que estaba a punto de entrar a quirófano para realizarse una liposucción y un cambio de implantes mamarios.

El procedimiento, llevado a cabo por el cirujano plástico Iván Mercado, tenía como objetivo realizar una feminización corporal, lo que resultaría en una cintura más estrecha, cadera más pronunciada y glúteos más voluminosos, además del aumento de tamaño de sus senos.

El cirujano plástico compartió posteriormente en su cuenta de Instagram las primeras imágenes de los resultados de la cirugía. En ellas, se puede apreciar cómo el cuerpo de Karina ha cambiado de forma significativa, logrando el aspecto que buscaba con estos procedimientos.

¡Checa los resultados de Karina Torres!

Mira: LCDLFMX, Sian tiene miedo de sus redes sociales al salir: “Las apago y me voy a una isla”

Cirugía de Karina Torres fue todo un éxito; este es su estado de salud

La cirugía fue un éxito total y Karina está como nueva, por el momento seguirá internada es por eso que pudo mandar un mensaje que tranquilizaría a todos sus fans.

“Hermanas, gracias a Dios ya salimos de la cirugía desde hace rato. Les cuento que nos fue muy bien y estoy en reposo aquí en el hospital y pues voy a dormir hermanas, la verdad traigo sueñito y vamos a descansar”, declaró visiblemente somnolienta.

Ve: Potro cumple apuesta con Cecilia Galliano y termina como Ricardo Peralta ¡en la estética de Gomita!

Finalmente, agradeció a sus fans que preocupados mandaron mensajes de apoyo: “Quiero agradecer a toda la gente que estuvo pidiendo por mí. Hermanas, me siento super bien. Gracias a Dios me están tratando de maravilla y pues primeramente Dios en estos días ya les estaré haciendo una transmisión en vivo en mi canal de YouTube. Me hice mi lipo, me cambiaron de tetas... he estado drenando muy bien, eso me tiene muy contenta”.

Hasta el momento no se sabe cuándo será dada de alta, pero sus fans están contentos de que la operación haya sido un éxito.