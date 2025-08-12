Marlon Colmenarez responde a Wendy Guevara tras señalarlo de ingrato y mantenido: “Obviamente sigue dolida”

En 2024, Wendy Guevara (31 años) rompió toda relación con su amigo Marlon Colmenarez (28). Hace unos días, ‘la Perdida’ reveló en una entrevista con Adela Micha que Marlon era un malagradecido: “Yo perdí la amistad con él. Él habló de mí, diciendo que yo era una sin talento y dije: ‘Güey, te mantuve 4 años, c4br0n, a ti y a tu familia’. Hasta yo le mandaba dinero a su familia. Es gente a la que le das la mano y te muerden la pata y el cu... y todo. Yo era la que ponía todo: Decoración y muebles de su casa. Todo yo, porque yo quise”.

¿Qué respondió Marlon Colmenarez a los señalamientos de Wendy Guevara?

El venezolano no se quedó callado y aseguró: “Me sorprende, porque no pierde la oportunidad de hablar de mí. Eso fue hace 2 años y medio. Ya no hablo con ella. Es una situación delicada, porque está mezclando gratitud, dolor y traición. Como que ella busca que yo reaccione mal. Le agradezco todo lo que hizo”.

“Nunca le pedí nada a cambio. Ella lo hizo porque quiso. Lamento lo que pasó, pero que lo use para atacarme o para sacar lo que una vez me dio o quiso darme, eso habla más de ella que de mí”.

Lee: Marlon Colmenarez, ex de Wendy Guevara, desata rumores de romance con una periodista de espectáculos

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez / Redes sociales, YT: La Saga y archivo TVNotas

¿Wendy Guevara apoyó a Marlon Colmenarez a su llegada a México?

Confesó que cuando llegó a México sí recibió el apoyo de Wendy: “Llegué a México cuando tenía 23 años. La conocí al poco tiempo. Yo era joven. No tenía mucho dinero. Me ofreció el cielo y las estrellas, no lo negaré. Le doy las gracias por todo lo que me dio. Me apoyó. Obviamente, nunca se lo pedí. Solamente me lo dio porque quiso”.

“Las cosas que hizo no se sacan así. Si lo dio o no por amor, por cariño, no lo tiene que usar en mi contra para desprestigiarme o lo que sea. No voy a negarlo. Hablar de eso es como hacerme quedar mal por todos lados”.

Wendy lo llamó ingrato y traicionero: “Malagradecido no. Siempre lo digo: Agradezco lo que hizo por mí, me ayudó mucho. La relación no acabó en buenos términos. No voy a dejar que hablen mal de mí o que me difamen. Tengo que defenderme. No dejaré que nadie me pisotee”.

Te puede interesar: Wendy Guevara: Así reaccionaron los papás de ‘la Perdida’ a su video íntimo filtrado: “Me da pena”

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué dijo Marlon Colmenarez sobre si Wendy Guevara es una persona tóxica?

“Obviamente, sigue dolida. ¿Qué puedo hacer en contra de eso? Le dejé de hablar y me distancié de ella. No supo separar el amor de la amistad. Nunca le dije que éramos novios”.

“Era una persona muy tóxica. Cuando toma pierde los sentidos y hace demasiados shows. Yo ya quería hacer las cosas por mí mismo, sin ser la sombra de nadie. Por eso me alejé, porque me afectaba en mi vida. Eso no lo aceptó”.

Marlon asegura que Wendy se enamoró de él y por eso lo ataca: “No encuentro otra explicación para que una persona haya utilizado un programa tan importante como el de Adela Micha para darme tanto tiempo. Adela nunca preguntó nombres y Wendy sí lo los dio. Es una obsesión que tiene. Busca la forma de desprestigiarme. Le da miedo que me vaya bien”.

Tal vez te interese: Nicola Porcella respalda a su amiga Wendy Guevara después del asalto; ¿culpa a Marlon Colmenarez?

Wendy Guevara con Adela Micha / Redes sociales y YT: La Saga

¿Qué dijo Marlon Colmenarez sobre la disputa legal con Wendy Guevara?

Sobre la disputa legal que surgió cuando Marlon quiso vender una camioneta de 1 millón de pesos que supuestamente Wendy le había regalado hace 2 años (‘la Perdida’ asegura que su firma fue falsificada en el documento) dijo: “Eso fue mentira. Fue hace 3 meses. Nunca llegó una demanda. Ya se arregló. Eso demuestra que yo no hice nada malo.

Legalmente es mía. ¿Por qué se va a molestar por eso? Es una excusa para ver cómo me ataca de alguna forma. Quedó mal ella. Yo aquí ando tranquilo, feliz de la vida”, concluyó.

Tal vez te interese: Marlon Colmenarez contesta a Wendy Guevara otra vez y la responsabiliza de ataques que recibió por su amistad

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Marlon Colmenarez?

Es un cantante, modelo e influencer originario de Venezuela.

originario de Venezuela. Participó en Enamorándonos en 2019.

en 2019. En 2021 conoció a Wendy. Al año, lanzó su primer sencillo titulado “Mujer guitarra”. Después, “Antes de conocerte” y “Adicto”.

Tiene su página de contenido exclusivo.

En 2023, cuando Wendy Guevara estaba en La casa de los famosos México , señaló que tenía un amigo con el que vivía y él era su amor platónico.

, señaló que tenía un amigo con el que vivía y él era su amor platónico. Lo comenzaron a acusar de interesado, ya que según dijeron solo buscaba a Wendy por interés.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Lee: Wendy Guevara le responde a Marlon tras fuertes declaraciones y le pide: “Aprende a cerrar el ciclo, bebé”