Wendy Guevara sorprende con aparición en la competencia junto a Luz Elena González: ¿nueva conductora de VLA?

La televisión abierta mexicana volvió a sacudirse con un movimiento que nadie veía venir. Wendy Guevara, una de las figuras más populares del entretenimiento actual y rostro constante de la televisora de San Ángel en los últimos meses, apareció de forma sorpresiva en la pantalla de la competencia, lo que desató rumores, teorías y una fuerte polémica en redes sociales.

¡Bárbara de impactante! Wendy Guevara reaparece con cinturita que nadie esperaba. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Wendy Guevara apareció en la competencia y qué significa para su carrera?

La aparición de Wendy Guevara en Azteca Uno se dio durante la retransmisión del reality Divina comida México, un programa que originalmente pertenece a HBO Max, pero que actualmente también se transmite por televisión abierta.

En esta nueva temporada del reality culinario, 16 celebridades se enfrentan para demostrar quién es el mejor anfitrión, cocinando y recibiendo invitados en su propia casa. Wendy participa en la llamada “Segunda mesa”, donde muestra su lado más auténtico, divertido y cercano, algo que la ha convertido en una de las personalidades más queridas del público.

Aunque muchos asumieron que se trataba de un debut formal en TV Azteca, la realidad es más compleja. La producción no es originalmente de la televisora del Ajusco, sino una retransmisión autorizada, lo que técnicamente permite que figuras de otras cadenas aparezcan sin romper contratos.

¿Wendy Guevara rompió su exclusividad o solo busca nuevas oportunidades?

Aquí es donde la polémica se pone interesante. Wendy Guevara se consolidó como una figura fuerte de Televisa tras ganar La casa de los famosos México, lo que la llevó a participar en distintos programas, eventos y proyectos de la empresa. Sin embargo, su presencia constante comenzó a disminuir en los últimos meses.

En redes sociales y foros especializados surgieron versiones que apuntan a que su contrato de exclusividad presuntamente habría durado solo un año, y que supuestamente no habría sido renovado por decisión estratégica. De acuerdo con comentarios que circularon en grupos como TV Abierta Posteo, su propio entorno profesional habría influido en ese movimiento.

“Su exclusividad le duró nada más un año, su manager Joel la incitó a ya no renovar la exclusividad porque le cerraba muchas oportunidades”. Comentario en redes

¿Wendy Guevara no será la nueva conductora de Venga la alegría?

Tras su aparición junto a Luz Elena González, los rumores se dispararon y muchos se preguntaron si Wendy Guevara podría integrarse como conductora de Venga la alegría, uno de los programas insignia de TV Azteca.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de que Wendy vaya a sumarse al matutino. Su participación se limitó al contenido previamente grabado del reality, aunque eso no impidió que el público sacara conclusiones apresuradas.

“se cambió de bandoooo” Comentario en redes

Otros fueron más críticos y aclararon el contexto real: “Ni siquiera es producción de TV Azteca, un tiempo también se transmitió por Imagen TV”.

Incluso hubo quienes puntualizaron que el elenco es mayoritariamente de influencers y figuras digitales, más que talentos exclusivos de una sola televisora.

‘Divina comida México’ temporada 4: ¿qué es, quién la produce y dónde se transmite?

‘Divina comida México’ es un reality culinario donde 16 celebridades abren su casa, cocinan y compiten por ser el mejor anfitrión. La temporada 4 se estrenó el 15 de noviembre de 2025 en Max (antes HBO Max) y también se programa por Discovery Home & Health.

La “Segunda mesa” reúne a cuatro perfiles que disparan conversación y rating: