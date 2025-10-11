Wendy Guevara despotrica contra Adrián Marcelo tras críticas a LCDLFM: “Está traumado”

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México, vuelve a estar en el centro de la polémica tras lanzar contundentes declaraciones contra Adrián Marcelo, exparticipante de la segunda temporada del mismo reality. ¿Qué dijo exactamente?

Wendy Guevara y Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Por qué Adrián Marcelo abandonó La casa de los famosos México 2024?

Todo se originó por una discusión que rápidamente se intensificó. Gala Montes señaló a Adrián Marcelo en La casa de los famosos México luego de que este hiciera un comentario considerado misógino por muchos. La situación dentro de ‘La casa’ se volvió tensa cuando ella lo llamó ‘“feminicida en potencia” lo que creó un ambiente insostenible para el influencer.

La frase que encendió la polémica fue dicha tras la salida de Araceli Ordaz, conocida como Gomita: “ Una mujer menos que maltratar ”. Aunque Adrián afirma que fue un comentario en tono de broma, la respuesta en redes sociales fue inmediata y contundente. Poco después se oficializó su salida, derivado de varias razones, por sus comentarios, el abandono de patrocinadores y la presión en redes.

En una reciente entrevista, Adrián Marcelo, contó que tras la controversia, intentó salir del reality de forma inmediata, pero la producción no le permitió acceder al confesionario en ese momento. Además, vía X, celebró de manera eufórica que esta temporada de ‘La casa’ no fue un éxito:

“No puedo mentirles, muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de La casa de los famosos. Por más que quise engancharme, no pude. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los participantes, entre otras cosas”. Adrián Marcelo

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre las críticas de Adrián Marcelo a esta edición de La casa de los famosos México?

La polémica comenzó luego de que Adrián Marcelo emitiera opiniones críticas sobre la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, misma que recientemente concluyó con gran éxito en audiencia. En respuesta, Wendy Guevara no dudó en alzar la voz y defender el proyecto que marcó un antes y un después en su carrera.

Fiel a su estilo directo, Wendy señaló que Adrián “ sólo busca colgarse de situaciones ” para llamar la atención del público. En un encuentro con Grupo Imagen, Guevara dijo lo siguiente:

Si ya saben como es el, el le gusta engancharse y colgarse de las situaciones con tal de que la gente lo voltee a ver, a mí nunca me cayó mal y ni me cae mal y salió y me bloqueó. Y si sí gane yo, per él nunca va a ganar y siempre va estar traumado con La casa de los famosos, yo creo que es tiempo de darle vuelta a la página. Wendy Guevara

La crítica de Wendy no solo apuntó a su experiencia personal con Adrián Marcelo, sino también al comportamiento que él ha mostrado públicamente. Aquí algunos de los comentarios de los usuarios en redes:



“Barrió, trapeó, educó y devoró”,

“Me sorprende la inteligencia emocional que tiene Wendy” y,

“Wendy educando, ni modo Wendy su patrona.”

No te pierdas lo mejor de los espectáculos #DePrimeraMano en el canal 3.1 de Imagen Televisión de lunes a viernes a las 3pm

¿Wendy Guevara llamó “mueble” a Priscila Valverde en el “Galifest”?

Varios exhabitantes de La casa de los famosos México 2025 participaron en reuniones y celebraciones tras su salida del programa, con el objetivo de celebrar su paso por el reality y reencontrarse con amigos y familiares luego de 71 días de encierro.

En redes sociales comenzó a circular un video publicado por la cuenta de TikTok @rodolforosales61, donde se muestra a algunas celebridades disfrutando del “Galifest”, una fiesta organizada por Galilea Montijo para marcar el final del exitoso programa.

En ese clip, se observa cómo Priscila Valverde es invitada al escenario para tomarse un ‘shot’, mientras algunos asistentes corean su nombre. En ese momento, Wendy Guevara lanza un comentario en voz alta relacionado con la escena.

“Un mueble, un mueble” Wendy Guevara

La situación ha desatado polémica en redes sociales, donde varios usuarios critican a la influencer por lo que consideran un “comportamiento inapropiado” durante el evento, generando una ola de comentarios negativos hacia ella.

