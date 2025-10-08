¿Wendy Guevara fue demandada por familia de exhabitante de La casa de los famosos México 2025? Esto revela

Aunque La casa de los famosos México 2025 llegó a su fin el pasado domingo 5 de octubre, las polémicas siguen creciendo en su entorno, en esta ocasión, involucra a Wendy Guevara, influencer y conductora de la temporada recién terminada. Guevara presuntamente habría adelantado que la familia de un habitante la habría intentado demandar. ¿De quién se trata?

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Wendy Guevara iba a ser demandada por la familia de un habitante de La casa de los famosos México 2025?

Durante una transmisión en vivo realizada semanas atrás en su canal de YouTube, Wendy Guevara confesó que una persona cercana a un participante del reality presuntamente habría intentado proceder legalmente en su contra, argumentando que la influencer “habló mal” de ella durante las galas. La ganadora de la primera temporada, ahora en su papel como conductora, explicó que simplemente se limitó a comentar lo que ocurría dentro del programa, siempre bajo el respaldo de la producción.

No voy a mencionar nombres, pero con decirles, platicarles que una persona se atacó que porque yo hablé mal de ella en las galas y que la había tratado muy mal y quería hasta demandar (…) Aquí es un reality show y estamos hablando de lo que está pasando adentro Wendy Guevara

Guevara también aseguró que, ante esta amenaza, recibió el apoyo del equipo de producción de La casa de los famosos México, quienes le reiteraron que su labor como conductora implicaba analizar y opinar sobre lo que sucedía dentro del show.

Las especulaciones en redes comenzaron, algunos internautas aseguraban que se trataba de Facundo, otros tantos mantenían interés y curiosidad, aunque nunca se reveló de quién se trataba.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes serían los presuntos habitantes de la nueva temporada?

Wendy Guevara / Redes sociales y canva

¿Quién presuntamente quiso demandar a Wendy Guevara, tras comentarios en LCDLFM?

Aunque la conductora Wendy Guevara no quiso dar detalles sobre la identidad de la persona que intentó demandarla, sus amigas (conocidas en redes sociales como ‘las Colgadas’) ofrecieron más información durante su propia transmisión en vivo. Ellas afirmaron que la familia de la actriz Elaine Haro presuntamente habría sido la responsable de la supuesta amenaza legal .

Según su versión, los familiares de Haro presuntamente habrían reaccionado de manera negativa a ciertos comentarios hechos por Guevara sobre la actriz de La rosa de Guadalupe mientras aún participaba en el reality. Consideraron que las opiniones de la conductora fueron inapropiadas y ofensivas, lo que, presuntamente, los habría llevado a a considerar acciones legales.

“Que sí, efectivamente alguien la quería demandar por hablar de un habitante. (...) Hubo un rumor de que supuestamente había sido Facundo, pero no, habían sido los familiares de Elaine, que porque algo le dijo” “Las colgadas”, Estrella y Lucero

Hasta el momento, ni Elaine Haro, ni su familia han emitido declaraciones oficiales sobre el tema , mientras que Wendy Guevara se ha mantenido firme en su postura de no revelar nombres directamente.

Lee: Doña Lety vs. Mariana Botas otra vez; reitera que es una “desgraciada” y la acusa de “envidiar” a Elaine Haro

Espero que sea mentira porque no me cabe en la cabeza que cierta y su familia quisieran pedos con Wendy Guevara es cosa de no creerse #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/O72hlPHkj7 — Karla (@k_kaarrllaa) October 6, 2025

¿Por qué la mamá de Elaine Haro no quiso que su hija fuera entrevistada por Shanik Berman?

Según la periodista Shanik Berman, la negativa a la entrevista no fue directamente por parte de Elaine Haro, sino por decisión de su madre. Berman comentó que le informaron que “ la mamá de Elaine dijo que contigo no va ”, lo cual le sorprendió, ya que aseguró tenerle aprecio desde hace tiempo.

Al parecer, la razón estaría relacionada con un comentario que, supuestamente, Berman hizo sobre Elaine.

No obstante, durante una transmisión en vivo, la periodista aclaró que no ha opinado sobre la vida personal de Elaine, sino únicamente sobre su participación en La casa de los famosos México.

En ese contexto, criticó su cambio del cuarto Día al cuarto Noche y, tras su eliminación, incluso la cuestionó por su estrategia durante la gala.

La presentadora recalcó que siempre ha mantenido una relación cordial y afectuosa con Elaine Haro:

Yo le tengo mucho cariño a Elaine. Le dije por favor que viera lo que yo dije, porque nunca he estado peleada con ella. La quiero mucho, es muy bonita, la visten con looks mexicanos, muy divina Shanik Berman

Te puede interesar: Ninel Conde propone lanzar un nuevo reality de “Las inventadas” y destapa todo el concepto