Doña Lety vs. Mariana Botas otra vez; reitera que es una “desgraciada” y la acusa de “envidiar” a Elaine Haro

Tal parece que la pelea entre doña Leticia Guajardo y Mariana Botas está muy lejos de terminar. Y es que, justo cuando se creía que las cosas entre ellas se habían calmado, la abuela de Aldo de Nigris, finalista de ‘La casa de los famosos México 2025’, vuelve a insultar a la actriz y asegura, entre otras cosas, que envidia a Elaine Haro.

¿Qué pasó entre Mariana Botas y doña Leticia Guajardo, abuela de Aldo de Nigris?

Hace algunas semanas, ‘doña Alegría’, apodo que cariñosamente le han puesto a Leticia Guajardo en redes sociales, aseguró que, en una gala de ‘La casa’, una persona la “humilló” y hasta casi la hace llorar.

En ese momento no dijo nombres. Sin embargo, la propia Mariana Botas salió a decir que le sorprendían las declaraciones de la abuela de Aldo de Nigris, pues no solo habían conversado de buena manera, sino que también pudo preguntarle el motivo por el cual la llamó “desgraciada”.

La actriz señaló que sería lo último que diría sobre el tema y recordó todos los insultos que Guajardo dijo sobre ella en el pasado. Tras esto, la también madre de Poncho de Nigris simplemente se limitó a decir que Mariana era una “grosera”.

Recientemente, Botas fue cuestionada sobre este asunto por la prensa. Su respuesta fue simple, pero tajante, dejando claro que ya no quiere estar involucrada en la polémica.

“Yo la verdad ya no tengo más comentarios, yo ya dije lo que tenía que decir y pues cada quien dice lo que piensa lo que siente y cada quien se hace responsable de sus actos”, manifestó.

¿Qué dijo doña Lety Guajardo sobre Mariana Botas?

Hace algunas horas, Lety Guajardo volvió a arremeter contra Mariana Botas. A través de un video en Instagram, la señora recordó su pleito con la actriz, afirmando que esta última insultó a Aldo de Nigris.

Doña Lety Guajardo “Se dio la espalda y le dije yo: ‘pues tú le dijiste autista, TDH y le dijiste gay, todo eso’, y ella dijo: ‘ay, todos tenemos eso, no importa’ y se fue. Ni una sola palabra. Yo nomás le dije bonita y ella se me puso loquita, desgraciada”

La madre de Poncho de Nigris sostiene que Mariana “salió funada” de ‘La casa’ por “portarse mal”, resaltando las supuestas actitudes negativas que habría tenido con Elaine Haro.

“Te portas mal, así como con Elaine, que fuiste su mejor amiga, te salvó y te portaste super mal con ella, por envidia, ¿por qué?, si ganaste todo. Ahora ya va a hacer su fábrica de sudaderas. Le va a poner ‘la desgraciada’, pero bueno”, indicó.

Hasta el momento, Mariana Botas no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de doña Lety Guajardo y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para presumir el reciente viaje que hizo a la playa.

¿Qué dijo Mariana Botas sobre Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Mariana Botas, quien fue la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’, causó mucha controversia por una serie de comentarios que hizo sobre Aldo de Nigris. Aquí te dejamos algunos de los más relevantes:

“Yo creo que tienes un déficit de atención y como que te dispersas, estás en tu pe…”

“Hoy es tu palabra favorita, la palabra obscena es tu palabra. Lo que pasa es que le dije ‘es que este top’ … y me dijo ‘sí, te ves obscena’”

“No me odies por la sudadera. Que tu fandom me perdone. Ya no sé qué decir. Perdónenme por mirarlo, chicas, de verdad, es suyo”

“Para nada, es muy chico, la neta me cae bien pero nada más. Es muy guapo y ya”

Aunque sus palabras fueron hechas con buena intención, generaron mucha molestia en doña Lety, sentimiento que solo aumentó después de que la actriz, supuestamente, la humillara.

