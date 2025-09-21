Elaine Haro confiesa estar decepcionada de Mariana Botas tras su salida de La casa de los famosos México

El pasado 14 de septiembre, Elaine Haro se convirtió en la séptima expulsada de “La casa de los famosos México 2025”, un reality que no solo puso a prueba su convivencia con otros famosos, sino también su fortaleza emocional frente a los comentarios y situaciones que surgieron dentro del show.

Desde su salida, la joven actriz de 22 años ha compartido con sus seguidores su experiencia y cómo ha vivido la exposición mediática que conlleva participar en un programa de este tipo.

Tras salir de “La casa de los famosos México”, Elaine tuvo la oportunidad de revisar lo que se comentaba sobre ella en redes sociales y decidió interactuar con sus seguidores a través de un live. La actriz relató:

“Me puse a ver redes lo que estaba pasando, estuve hasta las 6:30 de la mañana, gracias a Dios, la mayoría eran mensajes de apoyo porque después de ver cosas lindas, vi otras recopilaciones de ciertos comentarios que se hicieron dentro de la casa”.

Una actriz rompió el silencio sobre Mariana Botas y Elaine Haro ¿La trataban mal? / Facebook

¿Por qué Elaine Haro se decepcionó de Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025?

Durante la entrevista con Marie Claire Harp, Elaine Haro confesó que algunos comentarios de Mariana Botas la sorprendieron y le dejaron una sensación de decepción.

“Yo todas las semanas, desde que se fue, nunca hablé mal de ella y yo me quedo con eso. Me decepcionaron un poco (las cosas que se dijeron), por eso en el live salí a decir que vi ciertas cosas que me movieron, me dolieron”, aseguró.

¿Qué comentarios hicieron Mariana Botas y Guana sobre Elaine Haro?

Elaine Haro recordó una conversación específica entre Mariana y “Guana” que la afectó. También habló de un momento en que presuntamente la actriz y conductora de “Envinadas” la imitó con Aarón Mercury.

“Mariana con Guana, de los puntos que yo le di, que se llevó a que yo era hipócrita y yo no tenía ninguna lealtad con él, estaba en Cuarto Día y le iba a dar puntos a Noche (...) Un punto donde estaba imitando como era con Aarón, no me gustaron, me dolieron”, detalló.

Mariana Botas y el Guana / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Elaine Haro sobre su reencuentro con Mariana Botas tras salir del reality?

A pesar de la decepción, Elaine aclaró que mantiene respeto hacia Mariana y que lo sucedido dentro de “La casa de los famosos México” se queda allí. “Lo que pasó en La casa de los famosos México, se queda en La casa”, aunque si señaló que no sintió un gran recibiendo por parte de ella.

“De hecho, ayer también la vi (a Mariana Botas). No sentí una energía que dijera ‘wow, un recibimiento grandísimo’”.

Por otro lado, la actriz aseguró que no se está enganchando con rumores ni comentarios incompletos.

“Tengo la información a medias, por eso no me estoy enganchando con lo que se dijo, con lo que se habló. No tengo ningún problema con Mariana, solo me decepcionaron unas cosas que dijo”, señaló, enviando un mensaje positivo a sus seguidores y reafirmando que no busca conflictos posteriores al reality, sino por el contrario se lleva buenos momentos de ella.

