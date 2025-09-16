Elaine Haro rompe en llanto tras expulsión de La casa de los famosos México: “Mamá dijo que hablaron de mí”

Elaine Haro salió de La casa de los famosos México 2025 con lágrimas en los ojos, pero lo más fuerte vino después: su mamá le soltó el chisme de que hablaron mal de ella fuera del reality y eso la hizo romper en llanto en pleno en vivo. La actriz y cantante, de apenas 22 años, aún no entiende todo lo que pasó mientras estuvo encerrada, pero lo poco que ha visto en redes… ¡le dolió más que la expulsión!

Elaine Haro séptima eliminada

¿Qué le dijeron a Elaine Haro tras salir de La casa de los famosos México 2025 que la hizo llorar en vivo?

Luego de la gala del lunes 15 de septiembre, Elaine Haro, exhabitante de La casa de los famosos México, recuperó su celular y realizó un en vivo con sus seguidores. Ahí confirmó que está bien, aunque todavía intenta procesar todo lo que significa haber sido expulsada del reality show. La actriz de Como dice el dicho contó que ya comenzó a ponerse al corriente de lo ocurrido afuera de la casa, gracias a su mamá, pero lo que descubrió le provocó un fuerte colapso emocional.

“Mi mamá ahorita me dijo unas cosas de que hablaron de mí y dije ‘por’. Yo intenté nunca hablar mal de nadie, intenté…”, confesó Elaine entre lágrimas. La cantante admitió que no está lista para dar declaraciones profundas, ya que apenas comienza a asimilar la magnitud de lo vivido. “Ahorita no estoy en el momento de hablar”, dijo, y prometió que poco a poco irá contando más.

En ese mismo en vivo, también se sinceró con sus seguidores:

“Gracias por estar conmigo y hacer este momento más llevadero. Sé que no soy perfecta y me he criticado y juzgado mucho, pero traté de dar lo mejor de mí y jugar el juego sin lastimar a nadie. Quiero agradecerles por hacer esto menos difícil para mí. Saber que hay personas que no me quieren es parte de la vida, pero cuando sé que ustedes me quieren, eso es lo que importa”.

¿Quién habló mal de Elaine Haro fuera de La casa de los famosos México, fue una indirecta para Ninel Conde?

Elaine Haro también confesó que algunos videos que vio le dolieron por las personas de quien vinieron. Aunque aún no tiene claro todo lo que se dijo, Elaine dejó claro que piensa enfrentar el chisme con la frente en alto… aunque el drama apenas comienza.

“Me dolió mucho ver algunos videos, pero gracias a todos los que me mandaron un abrazo. Quiero aclarar que me refiero a las personas que hablaron mal de mí fuera de la casa, no a los integrantes o a la gente dentro del proyecto” Elaine Haro

La actriz y cantante agradeció el cariño de sus fans y aseguró que poco a poco irá compartiendo lo que descubra de su paso por el reality. “Los amo y voy a ir descubriendo poco a poco lo que se vivió. Créanme, estando adentro, las cosas se viven de manera diferente. Solo tenemos un lado de la historia, pero poco a poco voy a ver todo lo que se habló y lo que pasó”, explicó.

Cabe destacar que hace unos días, mientras Elaine Haro seguía nominada, le preguntaron a Ninel Conde si aún la apoyaba y la actriz le retiró públicamente su respaldo. Esta respuesta podría interpretarse como una indirecta directa a lo que Ninel había prometido sobre su relación con Elaine dentro de La casa de los famosos México.

¿Por qué Ninel Conde dejó de apoyar a Elaine Haro tras La casa de los famosos México? Estas son las razones

Ninel Conde sorprendió a todos al anunciar que en la última semana de la actriz ya no apoyaría a Elaine Haro en La casa de los famosos México 2025. Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, alguien le preguntó si seguía apoyando a la joven actriz, y la respuesta fue clara:

“Ella está en otro equipo, está en Noche y pues ya cantó sus amores… no están con los nuestros” Ninel Conde

Lo más fuerte es que semanas atrás, cuando ambas estaban dentro del reality, Ninel Conde había prometido ayudar a Elaine Haro a grabar su primer disco en Miami. Incluso dijo que su vínculo era “para toda la vida” y que la joven merecía todo por su sensibilidad y calidad humana. ¿Y ahora? Parece que ese plan se desinfló junto con el apoyo público.

Ambas compartieron cuarto al inicio del programa y su amistad parecía sólida, pero tras la salida de Ninel como tercera eliminada y la reciente expulsión de Elaine como séptima, el panorama cambió. Lo que parecía una alianza fuerte ahora se ve fracturado, y los fans ya se preguntan si lo dicho por Elaine era por Ninel Conde

Hasta ahora, Ninel Conde sería la única eliminada de La casa de los famosos México que ha hablado públicamente en contra del apoyo a Elaine Haro. Por eso, en redes sociales muchos se preguntan si su comentario ¿fue una indirecta o para quién iba realmente?