Elaine Haro responde a quién prefiere darle un beso, ¿a Aldo de Nigris o a Aarón Mercury?

Recientemente en “La casa de los famosos México”, Elaine Haro se enfrentó a una pregunta de Abelito que dejó a todos sus compañeros sorprendidos: ¿prefiere darle un beso a Aldo de Nigris o a Aarón Mercury?

La conversación se dio de manera espontánea en el jardín, provocando risas, tensión y comentarios inmediatos por parte de Aarón y Aldo, quienes escucharon la respuesta de Elaine Haro.

Recordemos que al inicio Elaine había mostrado cercanía con Aarón Mercury y ambos parecían interesados. Sin embargo, Aarón le dejó claro que solo buscaba mantener una amistad, ya que percibía que ella todavía hablaba de su ex y parecía intentar llenar un vacío emocional con él.

El momento inició cuando Abelito, uno de los participantes, lanzó la pregunta directa a Elaine Haro.“¿Qué prefieres, Elaine, un beso de Aarón o un beso de Aldo?”

Elaine Haro se confiesa con Abelito: ¿A quién prefiere besar ¿a Aldo de Nigris o a Aarón Mercury? / Redes sociales

¿A quién eligiría besar Elaine Haro entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury?

Ante la presión de la pregunta de Abelito, Elaine Haro reaccionó entre risas y algo de nerviosismo, intentando esquivar la pregunta :“Pues ah… ¿qué pasa si no respondo?”

Aldo de Nigris intervino para recordarle que debía elegir: “Tienes que responder el qué prefieres’”.

Finalmente, Elaine decidió dar su opinión con sinceridad y sin perder el buen humor:

“Creo que prefiero… yo creo que a… a los dos los quiero mucho, son grandes amigos para mí, sería un beso de amigos. Yo creo que a Aldo”. Elaine Haro

¿Cuál fue la reacción de Aldo de Nigris y Aarón Mercury al comentario de Elaine Haro?

La respuesta de Elaine Haro provocó una mezcla de risas y comentarios entre Abelito, Aarón Mercury y Aldo de Nigris quienes reconocieron la honestidad y el valor de Elaine al contestar una pregunta incómoda frente a todos.

Aldo de Nigris, en tono sorprendido comentó: “No se contesta. Hay que prefieres que no se deben contestar, pero te la hicieron”.

Aarón Mercury comentó: “Muy bien, fuiste honesta”. Sin embargo, en redes sociales los internautas notaron cierto gesto de incomodidad por parte del tiktoker, luego de que ambos habían mostrado señales interés romántico, pero al parecer, Elaine ya lo dejo atrás; ahora estaría mostrando un mayor interés por el sobrino de Poncho de Nigris.

Por su parte, Abelito felicitó a Elaine por su respuesta honesta:“No, lo hiciste bien, mucho valor, respondió bien”.

Elaine Haro confesó una atracción por Aarón Mercury / Captura de pantalla

¿Qué hay entre Elaine Haro y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Aunque al principio Elaine Haro mostró una mayor cercanía con Aarón Mercury, este “shippeo” no prosperó: el tiktoker puso un límite y ambos optaron por mantener solo una amistad. Por su parte, Aldo de Nigris había sido vinculado inicialmente con Mariana Botas, pero la actriz y conductora fue eliminada en la quinta semana del reality.

Sin embargo, desde que Elaine Haro se unió al cuarto Noche pudo estar más cerca de Aldo de Nigris, con quien se ha mostrado muy cercana, ambos la pasan bien juntos, sin embargo hasta el momento han mantenido su vínculo en el ámbito de la amistad.