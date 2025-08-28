¿Elaine Haro traiciona a cuarto Día y se une al cuarto Noche en La casa de los famosos México? Esto dijo

El pasado lunes, “La casa de los famosos México 2025" dio un giro inesperado con la moneda del destino que encontró Elaine Haro, la cual le otorgó el beneficio de intercambiar a un habitante del cuarto Día por uno del cuarto Noche. En medio de la incertidumbre, la actriz tomó la decisión intercambiarse ella por Luis Rodríguez, ‘el Guana’. Lo cual desató especulaciones sobre si su lealtad continuará con el team ‘Día’ o cambiará al team ‘Noche’.

¿Por qué se cambió Elaine Haro al cuarto Noche en ‘La casa de los famosos México’?

Elaine Haro aseguró que su decisión de intercambiarse por ‘el Guana’ fue un acto de ‘sacrificio’, eligiendo exponerse ella en lugar de mover a alguien de su equipo. Además, mencionó que decidió escoger a ‘el Guana’ porque sabe que mantiene una buena relación con los habitantes del cuarto Día.

Luego de haberse instalado de forma oficial en el cuarto Día, Guana platicó con sus nuevos compañeros y les comentó que había llegado “en son de paz”, por lo que deseaba llevarse bien con todos. También prometió que no los nominaría ya que está dispuesto a formar una alianza con ellos.

Esta decisión generó controversia, pues muchos usuarios en redes lo acusaron de traicionar al cuarto Noche, pues en poco tiempo el actor se mostró decidido a jugar con Día, pese a que Alexis Ayala insinuó que él seguiría jugando con el cuarto Noche, aunque haya cambiado de habitanción.

“Los amo a todo el mundo. Todos ustedes tienen mi alma y mi corazón. Les digo a los ojos: yo no voy a nominar a nadie de aquí”, comentó ‘el Guana’.

Elaine Haro / Redes sociales

¿Cómo fue la bienvenida de Elaine Haro en el cuarto Noche en La casa de los famosos México?

El cuarto Día le abrió las puertas a ‘Guana’ y el cuarto Noche hizo lo propio con Elaine Haro. De hecho, Alexis Ayala le aseguró que nadie de su cuarto la nominaría esta semana; Aldo de Nigris confesó que, al igual que a Mar Contreras, la protegerían.

“Nadie de aquí te va tirar esta semana, así que si estás en la placa no fuimos nosotros quiero que lo sepas, pero no porque estés aquí sino porque ya estaba” Alexis Ayala

Elaine agradeció el recibimiento, pero no prometió lealtad al cuarto Noche como lo hizo ‘el Guana’ con el cuarto Día, quien de inmediato asumió que debía jugar con ellos.

Elaine Haro le confiesa a Aarón Mercury con quién va jugar desde que la cambiaron de cuarto. / Captura de pantalla

¿Con qué team jugará Elaine Haro en La casa de los famosos México: cuarto Día o cuarto Noche?

Elaine Haro se sintió confundida al respecto. Facundo le preguntó con quien jugaría de ahora en adelante y ella confesó que aún lo estaba pensando, pero todavía no había tomado una decisión e incluso le aconsejó abiertamente que quizá lo mejor sería seguir los pasos de ‘el Guana’ y jugar con su habitación.

“Sería más fácil aplicar la de ‘el Guana’ de: ‘Ya estoy en este equipo ahora a nominar al otro lado’. Es una claridad y no es traición si está claro, no es traición, él decide estar en nuestro equipo y tú no, pero si les dices: ‘Oigan, yo no quiero nominar para acá’. La verdad no se qué haría, pero está divertido, aunque estuvo rudo”, aconsejó Facundo.

En la noche de ayer, tras el cine, la actriz tuvo una conversación con Aarón Mercury en la cual dejo entrever que podría cambiar su estrategia y jugar con cuarto Noche.

“No sabemos si vaya a haber otra moneda del destino, pero el tiempo que sea parte de tu cuarto, porque la verdad sí me gustaría integrarme al cuarto Noche, porque ya soy parte de ustedes, pues llevarla bien como amigos, como compañeros de cuarto”, comentó Elaine.

Sin embargo, la famosa no ha tomado una decisión puntual sobre con qué team jugaría en ‘La casa de los famosos México’.

Esta noche se llevarán a cabo las nominaciones y Elaine Haro deberá elegir a dos habitantes. La duda es inevitable: ¿mantendrá su lealtad al cuarto Día o romperá la alianza para favorecer al cuarto Noche?

