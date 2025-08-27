Facundo llama “actor chafa” a Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025 y enciende la polémica

El ambiente en ‘La casa de los famosos México’ 2025 se torna cada vez más tenso. Ahora los reflectores apuntan hacia el comediante Facundo y al actor Alexis Ayala, quienes protagonizaron un fuerte desencuentro que dejó claro que la convivencia ya estaría desgastando los ánimos dentro del reality.

Lo que comenzó como una dinámica de imitación terminó en un intercambio de comentarios y acusaciones. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Qué dinámica provocó el conflicto entre Alexis Ayala y Facundo en La casa de los famosos México 2025?

Durante la tarde del 26 de agosto, La casa de los famosos México 2025 vivió uno de sus episodios más incómodos y tensos hasta ahora. La Jefa puso una actividad basada en el intercambio de roles entre los participantes, donde cada habitante debía imitar a otro por un periodo determinado. Aunque la finalidad era generar momentos divertidos y fomentar la convivencia, la dinámica terminó por evidenciar tensiones ocultas.

Abelito - Shiky

Alexis Ayala - Facundo

Elaine Haro - Aarón Mercury

Aldo de Nigris - Mariana Botas

Shiky representó - El Guana

Dalilah Polanco - Mar Contreras

El dúo conformado por Alexis Ayala y Facundo que comenzó a tensar el ambiente, algo que también pasaría entre Mar Contreras y Dalílah Polanco.

El cambio de roles pasó a ser una de las actividades más controvertidas y polémicas en esta tercer temporada de La casa de los famosos México. ¿Qué sucedió entre Facundo y Alexis Ayala?

¿Por qué Alexis Ayala y Facundo pelearon tras dinámica en La casa de los famosos México?

Todo se originó durante una actividad propuesta por la producción de La casa de los famosos México, en la que los participantes debían imitar a alguno de sus compañeros. Lo que parecía una dinámica divertida para los habitantes, terminó siendo un campo de batalla emocional, especialmente cuando tocó el turno a Alexis Ayala de imitar a Facundo.

Ayala, visiblemente incómodo, comenzó diciendo que sentía “una nube negra” en sus pensamientos, que le impedía pensar con claridad. Luego, tras realizar su imitación, se quitó el cartel con el nombre de Facundo y expresó: “ Bendito sea Dios, volví a ser yo ”. Esta declaración fue recibida por Facundo con sarcasmo y una respuesta que marcó el inicio del conflicto: “Qué impresión, así me siento yo todos los días”, dijo el comediante entre risas.

La situación escaló cuando Ayala cuestionó el tono con el que Facundo lo imitaba, a lo que éste respondió sin filtros:

“Porque soy un actor chafa, siempre he sido” Facundo

La frase cayó como bomba entre los presentes y finalmente Ayala dijo “Qué lindo. Sí, sí te lo creo” mientras, claramente molesto, se retiraba del lugar.

¿Qué otra discusión protagonizaron Facundo y Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Otro momento de tensión entre ambos, ocurrió durante la hora de la cena en La casa de los famosos México, tras la eliminación de Priscila, cuando Alexis Ayala confrontó a Facundo por, según él, haber gritado mientras se encontraba en una conversación sincera con Priscila Valverde. Aunque Facundo intentó desmentirlo, Ayala insistió en que sí lo escuchó, pero eligió ignorarlo en ese instante.

Ante esto, Facundo le cuestionó directamente por qué empezó a tararear una canción justo en medio de su ‘sinceramiento’ con Priscila: “¿Qué quería decir eso? ¿Era una forma de mostrar desinterés hacia ella? Te lo pregunto porque no entendí la intención”, expresó el conductor.

A pesar de que Facundo insistía en obtener una respuesta clara, Ayala evitó dar explicaciones y simplemente señaló que era el propio Facundo quien debía interpretar su comportamiento. Al notar esa evasión, el comediante optó por ser más frontal y le preguntó si su actitud había sido una manera indirecta de decirle a Priscila que era “tonta”.

“Yo te decía para ayudarte porque pareció como que la insultabas de que era tonta, por eso yo te doy la oportunidad”, añadió Facundo.

Esta insinuación no cayó nada bien en Alexis, quien reaccionó visiblemente molesto y le pidió que dejara de atribuirle cosas que él no había dicho. En un tono firme, expresó:

“No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho, eso sí te lo voy a agradecer y te lo voy a decir bien en serio, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho y mucho menos que insulten a una persona” Alexis Ayala

Aunque Facundo aseguró que su intención no era atacarlo ni acusarlo de nada, Ayala optó por cortar la discusión, dejando claro que para él el asunto estaba cerrado: “Eso es lo que tú estás interpretando. Se acabó el tema para mí”.

