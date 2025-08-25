Priscila Valverde arremete contra Alexis Ayala tras su eliminación de La casa de los famosos México 2025

La noche del domingo 24 de agosto de 2025, La casa de los famosos México despidió a su cuarto habitante de la temporada, Priscila Valverde, quien salió del reality al ser la participante con el menor número de votos de parte del público. Sin embargo, la modelo y Alexis Ayala protagonizaron un tenso momento en el posicionamiento y ‘sinceramiento’, previo a su eliminación. ¿Qué sucedió entre ambas celebridades?

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y Priscila Valverde durante el ‘sinceramiento’ en La casa de los famosos México?

La tercera temporada de La casa de los famosos México ha estado marcada por intensas dinámicas, pero el reciente “sinceramiento” entre Priscila Valverde y Alexis Ayala detonó una verdadera tormenta mediática.

Priscila, modelo mexicana de 25 años originaria de Acapulco, fue la cuarta eliminada del reality show, y no dudó en utilizar su salida como una plataforma para dejar claro su sentir respecto a las palabras del actor en el sinceramiento del reality.

Durante esta dinámica, Valverde expresó de forma contundente su distanciamiento con Ayala. Recordó los comentarios del actor sobre una supuesta “correa” que había entre los habitantes del ‘cuarto Día’ y contraatacó señalando que era Ayala quien realmente tenía el control, presuntamente, manipulando a los habitantes del ‘cuarto Noche’, quienes serían sus “peones”. La modelo también dejó en claro que no existía una conexión entre ellos dentro del encierro y que no tenía interés en formar una.

La respuesta de Ayala fue:

“Buscaré algo de valor en lo que me dices, Priscila, la, la, la, la, la, la, la...”. Alexis Ayala

La frase desató una ola de críticas en redes y provocó incomodidad. Incluso, muchos en redes la interpretaron como una forma burlona y despectiva de desestimar a su compañera.

Alexis Ayala encara a Prisicila Valverde durante la cena de nominados de La casa de los famosos México / Especial

¿Qué dijo Priscila Valverde sobre Alexis Ayala en la post gala de La casa de los famosos México?

Tras su eliminación, Priscila Valverde asistió a la post gala de La casa de los famosos México 2025 y, en entrevista con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, habló abiertamente sobre el enfrentamiento con Alexis Ayala. Sin tapujos, calificó al actor como “el villano de esta temporada” y cuestionó su coherencia entre lo que dice y lo que hace dentro del reality.

“Él era un personaje, un villano, sin duda es el villano de esta temporada si así lo queremos ver. Solo me gustaría que tuviera un poco más de coherencia en lo que dice, que respeta a las mujeres y todo esto, pero ha hecho comentarios un poquito fuertes a las mujeres de la habitación Día ”, declaró la modelo.

Respecto al ya famoso “la, la, la”, Priscila fue enfática:

“No dijo nada, dijo ‘lala’, obviamente tiene un trasfondo, y es un comentario que no acepto, y obviamente no voy a tomarlo”. Priscila Valverde

Priscila Malverde en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

Facundo pelea con Alexis Ayala tras ‘sinceramiento’ con Priscila Valverde en ‘La casa de los famosos México’

Eso no es todo, uno de los momentos más tensos tras la eliminación de Priscila Valverde ocurrió durante una cena en La casa de los famosos México, cuando Facundo decidió enfrentar a Alexis Ayala por la manera en que respondió a su compañera. Con sarcasmo y sin rodeos cuestionó a Ayala sobre su respuesta a la modelo y le pidió que aclarara si su intención con respecto a sus palabras.

“¿Es como decirle que es tonta?”, preguntó Facundo con insistencia. Ayala, visiblemente molesto, negó haber insultado a Priscila y pidió que no se pusieran palabras en su boca. Sin embargo, su evasiva y tono irónico durante el intercambio solo avivaron la polémica en redes.

“Gracias por darle importancia a la, la, la”, replicó Ayala con sarcasmo, mientras intentaba cerrar el tema. Facundo, por su parte, aseguró que solo intentaba entender el trasfondo del comentario. El actor terminó la discusión tajantemente: “Eso es lo que tú estás interpretando. Se acabó el tema para mí” , dejando un incómodo silencio entre los presentes.

