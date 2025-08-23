Elaine Haro exhibida en un momento privado por cámara de La casa de los famosos México, aseguran

‘La casa de los famosos México 2025’ vuelve a estar envuelta en polémica. A poco de conocerse quién será el nuevo eliminado del reality, muchos usuarios se han mostrado indignados luego de que la producción ventilara a Elaine Haro en un momento que consideran como “íntimo”.

Le prenden la cámara en el baño a Elaine Haro en La casa de los famosos México 2025

El suceso expuesto ocurrió tras la eliminación de Ninel Conde de La casa de los famosos México 2025. Elaine Haro, quien era muy unida a ella, no pudo evitar romper en llanto, asegurándoles a sus compañeros que se arrepentía de no haberse podido “despedir” de ella.

Posteriormente, mientras el resto de los habitantes se encontraba platicando de lo ocurrido en la sala, la joven cantante se dirigió al baño, se encerró y volvió a llorar desconsoladamente.

Pese a que la joven estaba en el sanitario, las cámaras del 24/7 captaron este momento y lo presentaron durante la postgala para que Ninel Conde pudiera verlo. La llamada ‘Bombón asesino’ no pudo evitar derramar algunas lágrimas y expresar el gran cariño que siente por Elaine Haro.

“Yo quiero estar con ella. Yo quiero apoyarla. Le quiero ayudar a grabar su disco. Me la voy a llevar a Miami a que grabe su disco porque se lo merece. Es una reina. Eso vale más que todo el dinero y la fama del mundo. Una persona sensible”, manifestó.

¿La casa de los famosos México 2025 tiene cámaras hasta en el baño?

Luego de que Elaine Haro fuera “expuesta” en los baños de ‘La casa de los famosos México 2025’, muchos usuarios, a través de redes sociales, han expresado su descontento de que se ventilara ese momento en televisión.

Los detractores argumentan que no debería haber cámaras en los baños de ‘La casa’, ya que la gente de producción tiene acceso a los momentos más íntimos de los habitantes. Incluso, se ha planteado si esto es legal.

Pese a las quejas, muchos fans del show salieron a explicar que las cámaras de los baños solo se activan cuando entran más de dos personas a un cubículo o si un habitante llora, como en el caso de Elaine. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“O sea, ¿pero sí es válido que graben en los baños?”

“Solo graban en los baños cuando hay cosas interesantes”

“Creo que eso ya es ilegal”

“Pobre Elaine, la expusieron”

“Nadie debería grabar en un baño”

“Son cosas de la producción”

“Espero que Elaine se queje al salir”

Hasta el momento, la familia o el equipo de Elaine Haro, así como tampoco la producción del show, se han pronunciado ante esta polémica.

Ricardo Margaleff, conductor de ‘La casa de los famosos México’, se molesta con Elaine Haro

En medio de todo esto, Ricardo Margaleff, quien conduce las pre y postgalas con Wendy Guevara, se dijo algo molesto con Elaine Haro por sugerir que la producción de La casa de los famosos México “edita” el contenido.

“Estoy emp…, estoy enca…, y te voy a decir por qué. No se vale, te tienes que hacer responsable de lo que dices y lo que haces, estás en La casa de los famosos México, y ¿por qué decir que se está editando algo que dijiste?”, manifestó.

Si bien el presentador admitió que hay cosas que se editan para las noches de cine, al final solo muestran la realidad de ‘La casa’.

