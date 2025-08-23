Elaine Haro es criticada por doña Lety, abuela de Aldo de Nigris; ¿por ‘buscona’?: “Así no es, mijita”

Si alguien ha estado al pendiente del 24/7 de “La casa de los famosos México”, es doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, quien al parecer no se ha perdido ningún detalle y ha reaccionado a cada situación, desde mostrar simpatía por quienes se llevan bien con su nieto, hasta expresar abiertamente quién no le gusta para su familiar.

En esta ocasión, se le fue con todo a Elaine Haro, pues asegura que, supuestamente, no ha actuado correctamente en ‘La casa de los famosos México’.

¿Qué dijo la abuela de Aldo de Nigris sobre Elaine Haro, habitante de La casa de los famosos México?

Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, doña Lety criticó que Elaine Haro haya coqueteado con Aldo y con Aarón Mercury, actitud que, según ella, no le va a funcionar con ninguno de los dos.

“Elaine, pues si andas con Aarón lo agarras de la mano y luego quieres coquetear con Aldito. Así no es, mijita, y quieres conquistar a todos y menos con los regios. También Aarón no se deja; te ves que andas coqueteando con el otro, que es inteligente y tiene el corazón de oro, con él no va a poder”, expresó la mamá de Poncho de Nigris.

Mira: Elaine Haro rompió en llanto: Se vuelve viral un video en el que la eliminaron de un famoso reality ¿Qué pasó?

Doña Lety reacciona a la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris y pide que lo sancionen. / Redes sociales

¿Qué consejo le dio Doña Lety a Elaine Haro sobre Aarón Mercury y Aldo de Nigris?

En otra transmisión en vivo, doña Lety llamó “coscolina” a Elaine Haro y aseguró que su sobrino no es plato de segunda mesa, por lo cual reiteró que no le va a funcionar.

“Elaine tiene que estar con Aarón porque andaba de coscolina, ya no puede andar con Aldo, porque él no es plato de segunda mesa. Hay que respetar a Aarón; si andabas con Aarón, sigue con él. Aldo es regio y no agarra la chancla que tiraron otros (risas). Está muy bonita la chavita, tiene un cuerpazo, está hermosa, mejor no”. doña Lety Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Elaine Haro confesó una atracción por Aarón Mercury / Captura de pantalla

Mira: Actriz expone actitudes “groseras” de Elaine Haro y Mariana Botas, habitantes de La casa de los famosos México

¿Qué opinan en redes sobre comentario de doña Lety sobre Elaine Haro?

Los comentarios de doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, sobre Elaine Haro en “La casa de los famosos México” no pasaron desapercibidos y rápidamente encendieron las redes sociales. Estos fueron algunos comentarios:

Pues Aarón es muy maduro para su edad, él no quiere nada con ella y lo dijo en la suite, necesita sanar. Creo que Aarón solo la ve como amiga y ya”.

“Elaine canta, baila, actúa, tiene su empresa con su hermana. Qué talento tiene su Aldito, ¿como para endiosarlo tanto?”

“Ay pero Elaine no le gusta Aldo”.

“Doña Leti ya saltó a @MusaMistral y ahora la agarró contra Elaine”.

“Por culpa de Aldo le tuve que dar la razón a doña Alegría, Aldo es plato principal, obvio doña Alegría”.

Mira: ¿Elaine Haro está soltera? Aseguran que ‘mintió’ para entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’

¿Quién es doña Lety y cuáles han sido sus principales polémicas?

Leticia Guajardo Cantú mejor conocida como doña Lety o doña alegría, es madre de Alfonso “Poncho” de Nigris y abuela de Aldo de Nigris. Tiene activa presencia en redes sociales, esta la ha colocado en el ojo público, especialmente por sus comentarios directos y polémicos.

A lo largo de 2025, doña Lety ha protagonizado diversas controversias familiares, incluyendo distanciamientos con Poncho y confrontaciones públicas que han generado revuelo entre sus seguidores. También ha recibido críticas por la forma en que mostró el delicado estado de salud de su esposo y por su relación tensa con su nuera, Marcela Mistral, a quien responsabiliza de algunos conflictos familiares.

Además, doña Lety no ha dudado en compartir detalles de su vida personal, desde su situación económica hasta su dependencia de ciertos apoyos, lo que le ha generado tanto empatía como críticas. Su carácter directo y su estilo sin filtros la han convertido en una figura relevante en redes.

Mira: La casa de los famosos México: ¿Cuarto Día confirma la atracción entre Aldo de Nigris y Mariana Botas?