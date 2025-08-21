La casa de los famosos México: ¿Cuarto Día confirma la atracción entre Aldo de Nigris y Mariana Botas?

A cuatro semanas del estreno de ‘La casa de los famosos México’, Mariana Botas causó revuelo al hablar del tierno gesto que tuvo Aldo de Nigris con ella. La famosa reveló a sus compañeros del cuarto Día que el regiomontano, finalmente, accedió a prestarle su sudadera, situación que bastó para desatar una ola de bromas y teorías de una posible atracción entre los habitantes dentro del reality.

¿Por qué Aldo de Nigris le prestó su sudadera a Mariana Botas en La casa de los famosos México?

Mariana Botas, actriz de ‘Una familia de diez’, contó que todo comenzó durante la prueba del Líder de la semana pasada, cuando apostó con el exfutbolista que, si ella ganaba, él le prestaría su sudadera, ya que en su cuarto hacía mucho frío. En contraparte, si Aldo resultaba vencedor, ella le daría dos latas de atún.

“Cuando llegamos a la final del reto del líder la semana pasada, yo le dije: ‘Apostamos a ver quién gana’. Yo no pensé que fuera el mismo juego y que me iba a humillar de esa forma. Me dijo: ‘Va, ¿qué apostamos?’. Le dije: ‘Si yo gano, me prestas tu sudadera, porque se ve superrica y en mi cuarto hace mucho frío’. (me dijo): ‘Y si tú ganas, ¿qué quieres?’. Le dije: ‘Va, te doy dos latas de atún, ¡órale, va!’. Me humilló, yo di una vuelta y él 18, perdí de la peor manera y ahí quedó. Ahora que la traía, le dije: '¿Ahora sí me vas a prestar la sudadera?’, me dijo: ‘Sí, te la presto’”, narró.

Aunque perdió la apuesta, Mariana le insistió en varias ocasiones a Aldo de Nigris que le prestara su sudadera, hasta que el pasado 19 de agosto el regiomontano cumplió el deseo y se la prestó. La escena no pasó desapercibida entre los habitantes del cuarto Día, quienes de inmediato comenzaron a bromear sobre un posible romance entre ellos.

Mira: ¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2025 hoy miércoles 20 de agosto?

Aldo de Nigris y Mariana Botas / Redes sociales, Canva y TikTok: lacasafamososmx

¿Qué dijeron los habitantes del cuarto Día sobre una atracción entre Mariana Botas y Aldo de Nigris?

Priscila Valverde fue la primera en lanzar un comentario pícaro: “Dice que no le gustan chiquitos”. Shiky reforzó la idea con un: “Sí le gustas, sí le gustas”. Mientras que Elaine Haro aprovechó para compararlo con su “fallido” romance con Aarón Mercury: “Al menos te da una sudadera”.

La situación generó todavía más comentarios porque, según mencionó Priscila, Aldo de Nigris no suele mostrar gestos de este tipo. “Aldo es muy seco, el que te dé una sudadera es…”.

Elaine y Shiky coincidieron y empezaron a cantarle el coro de “Summer nights” de la película “Vaselina” como señal de que, supuestamente, estaría enamorados. A lo que Mariana pidió que, por favor, no hagan esos comentarios afuera del cuarto porque le daría mucha pena.

Mira: Ninel Conde, tras su eliminación de La casa de los famosos México, ¿vació el gimnasio del reality?

La palabra que Aldo de Nigris uso al ver a Mariana Botas con falda y top en “La casa de los famosos México” / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana Botas sobre una posible relación amorosa con Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México”?

Las bromas fueron más lejos cuando recordaron que Mariana Botas, en alguna ocasión, contó que había salido con un hombre 10 años menor que ella. Mariana aseguró “Salí más no anduve”.

Por su parte, Elaine Haro aprovechó la anécdota para conectar los puntos: “Saliste y Aldo tiene 10 años menos”. Y Priscila cerró con un comentario punzante: “¿Se repite la historia?”.

Entre risas y señalamientos, Mariana Botas se defendió asegurando que todo se trataba únicamente de un préstamo y reiteró que no llevaran el tema fuera de la habitación.

“Ya fuera de pe.. no mamen, que quede claro no vayan hacer esos comentarios allá afuera, aquí sí, pero allá afuera ni se les ocurra. Además, yo no soy como Elaine, a mí si me dicen, me siento incómoda, me pondría roja, no, morada. No en serio no vayan a empezar a decir esos comentarios allá afuera, aparte se me nota en la cara que me da pena,no está padre, porque me cae bien solamente. Además me vería mal, él es muy bebé”, concluyó.

Al momento, Aldo de Nigris no ha hablado acerca de una atracción hacia Mariana Botas. ¿El shippeo de redes ‘Marialdo, será real?

Mira: Poncho de Nigris dice si le gusta Mariana Botas para Aldo de Nigris, su sobrino: “Viejitas... voz de minion”