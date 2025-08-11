La casa de los famosos México: Mariana Botas se confiesa, ¡Se besuqueó a un famoso toda la noche!

Además de las polémicas habituales, “La casa de los famosos México 2025” también nos ha dejado chismes sorprendentes sobre sus participantes. Esta vez, Mariana Botas, conocida por su papel en “Una familia de diez”, sorprendió al revelar uno de los mejores días de su vida: cuando besó a su crush de la infancia, un actor y cantante estadounidense .

La actriz hizo estas confesiones durante una conversación en el jardín con Elaine Haro y Priscila Valverde, donde compartió detalles inéditos sobre cómo conoció a su crush de la infancia y se besó con él en una fiesta.

Mariana Botas / Redes sociales

¿Quién es el famoso crush de Mariana Botas que besó en una fiesta?

El crush de Mariana Botas con el que se besó es Drake Bell, el actor y cantante estadounidense famoso por la serie “Drake y Josh”.

Todo comenzó cuando en un pódcast llamado ‘Envinadas’ le preguntaron a Mariana sobre su crush, y ella respondió sin dudar que era Drake Bell.

Tras la publicación del episodio, los seguidores del pódcast comenzaron a etiquetar a Drake en redes sociales, invitándolo a participar en el programa. Sorprendentemente, los representantes del cantante se pusieron en contacto con las organizadoras en 2022.

“Empezaron a molestarme para que lo invitáramos, todo fue en 2022, de pronto me escriben los managers de Drake Bell y le interesó mucho todo esto de la convocatoria, entonces me invitó a su hotel a conocerlo junto con Jessica Segura”, explicó Mariana Botas.

Mariana relata la vez que se besó con su crush de la infancia. / Instagram

¿Qué dijo Mariana Botas sobre su encuentro con Drake Bell?

Pero ese no fue el único encuentro entre ambos. Dos años después, en una fiesta de un amigo en común, Mariana y Drake se reencontraron, y según la actriz, tuvieron un encuentro muy apasionado.

“Tienen la exclusiva, el año pasado tuvimos una fiesta de un amigo y estuvo Drake, se puso feliz cuando me vio, me abrazó yo decía alguien pellízquénme (...) La verdad es que esa noche me lo besuqué toda la noche en el antro, él me traía de la mano para todos lados, me ofrecía los tragos, yo no lo creía”. Mariana Botas

La historia continuó en otro antro, a donde fueron invitados por un amigo. Mariana contó que en la camioneta de Drake Bell, él le cantó canciones, y que ese día fue inolvidable para ella.

“Fue el mejor día de mi vida, me agarró de la mano (...) Cuando iba en su camioneta me iba cantando una canción, se portó divino, yo la pasé increíble, tuve toda la atención, no hubo problema porque los dos éramos solteros, al otro día me escribe ‘besarte anoche era realmente increíble’”, finalizó la actriz.

Después de esta revelación, en redes sociales surgieron memes y comparaciones con la actriz Martha Higareda por sus divertidas anécdotas.

¿Qué dijo Drake Bell en su mensaje de apoyo a Mariana Botas en “La casa de los famosos México 2025”?

Aunque Drake Bell no ha respondido públicamente a las declaraciones de Mariana, la relación entre ambos es cordial.

Esto quedó demostrado cuando Drake envió un mensaje de apoyo a Mariana antes de su ingreso a “La casa de los Famosos México 2025”, mismo que fue difundido en el TikTok oficial del reality.

“Mariana, hola, soy Drake, buena suerte en “La casa de los famosos”, felicidades”, expresó el cantante en el video.

