¿Por qué Mariana Botas tiene los dedos ‘chuecos’? Reveló cuál es su condición médica

Previo al estreno de La casa de los famosos México 2025, Mariana Botas habló como nunca sobre la condición congénita con la que nació, la cual derivó a que sus dedos luzcan diferentes. El comentario surgió a raíz de que, en redes sociales, varios usuarios comenzaron a notar y comentar sobre la forma curvada de estos. Lo que generó curiosidad y, en algunos casos, confusión.

La intérprete de “Martina” en “Una familia de diez” ya había abordado el tema en entrevistas previas y en interacciones con fans. Sin embargo, en esta ocasión, explicó que no se trata de una lesión reciente, ni de un accidente, sino de una característica física presente desde su nacimiento.

Te puede interesar: ¿Quién ganó el segundo duelo de salvación en La casa de los famosos México? ¿Quién enfrentará a Ninel Conde?

Mariana Botas / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana Botas sobre la forma de sus dedos antes de entrar a La casa de los famosos México?

En una entrevista en ‘La caminera’, previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos México’ 2025, Mariana Botas explicó que prefería avisar a la audiencia del reality sobre su condición para evitar interpretaciones erróneas cuando lo notaran en la pantalla.

“De los defectos físicos que tengo, por ejemplo, tengo los dedos chuecos, de nacimiento. Mucha gente me dice: '¿Qué le pasó a Mariana?’, ‘Qué feos dedos’, '¿Qué se hizo? o que el photoshop está mal hecho y se nota en los dedos’” Mariana Botas

Aunque, en esa ocasión, no detalló el nombre de la condición, Botas dejó claro que no se trataba de algo que le causara dolor o que afectara su desempeño en la competencia.

Sin embargo, hace años, al responder la pregunta de un seguidor en redes sociales, reveló que se trata de Clinodactilia, un término médico que describe la forma particular de los huesos en ciertos dedos.

Te puede interesar: Exhiben error en La casa de los famosos México 2025; aparece Ninel Conde en dos lugares al mismo tiempo

Mariana Botas se molesta al ser cuestionada por polémica de Imanol y Sandra Itzel. / Captura de pantalla

¿Qué es la clinodactilia, la condición que padece Mariana Botas, habitante de ‘La casa de los famosos México’?

De acuerdo con un artículo del Hospital infantil de Boston, la clinodactilia es una malformación congénita que provoca que uno de los dedos, generalmente el meñique, se curve hacia los demás dedos en lugar de permanecer recto. En el caso de la actriz Mariana Botas, esta condición se presenta de manera poco común, ya que afecta a sus pulgares.

Según el artículo, la principal causa es la presencia de una falange con forma de cuña, lo que altera el alineamiento habitual del dedo. Aunque esta característica es visualmente llamativa, en la mayoría de los casos no interfiere con la movilidad ni causa dolor. Según especialistas, suele detectarse en la infancia y no siempre requiere tratamiento, salvo que esté asociado a otros síndromes o que afecte la función de la mano.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Conductores de Sale el sol arremeten vs. Ninel Conde por pelea con Alexis Ayala

Clinodactilia es el padecimiento de Mariana Botas / Captura de pantalla

¿Por qué se habla ahora de los dedos de Mariana Botas?

El tema volvió a cobrar relevancia debido a la constante exposición de Mariana Botas en La casa de los famosos México. La transmisión 24/7 y las tomas cercanas han permitido que los televidentes noten detalles físicos que, quizás, pasaban desapercibidos en sus proyectos anteriores.

En redes sociales, las imágenes y videos de la actriz han generado preguntas y comentarios, lo que llevó a que se retomaran sus declaraciones pasadas.

Te puede interesar: Wendy Guevara revela que mantuvo a Marlon Colmenarez y a su familia y ¡la traicionaron!: “Cabr*n”