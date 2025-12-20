Al igual que Aarón Mercury, otro exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ fue víctima de robo

Luego de que Aarón Mercury relatara haber sido víctima de la delincuencia, otro exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’ da a conocer que sufrió un robo, ¿ya denunció el hecho? Esto fue lo que dijo.

¿Qué le robaron a Aarón Mercury, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’?

Previo a la gran final de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Aarón Mercury compartió en redes sociales que alguien había roto los cristales de su camioneta. Si bien se especuló que le habían quitado el estéreo al carro, el influencer dijo que “no tenía nada de valor” y considera que el hecho solo fue por maldad.

Sin especificar si ya había interpuesto una denuncia, aseguró que revisará las cámaras de seguridad para dar con el responsable, afirmando que la situación no se quedará así.

“Me la hicieron, chaval. Ahora sí me la hicieron. ¿Quién fue el cule...? Voy a revisar cámaras, papitos, voy a revisar cámaras. Ni siquiera traía nada. Acabo de arreglarle los frenos. Se pasaron de lanza”, concluyó el influencer”, expresó con evidente molestia.

Por supuesto, los fans del joven no dudaron en solidarizarse con él y pedir que comparta las grabaciones del hecho para ayudarlo a dar con el o los responsables.

¿Qué exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ también sufrió un robo?

En un reciente encuentro con los medios, Abelito, otro exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’, reflexionó sobre todo lo que vivió en este 2025 y señaló que, si bien pasó por momentos muy gratos, también pasó por situaciones complicadas.

Una de las más amargas fue el robo que sufrió, según su testimonio, le sustrajeron algunas joyas de oro durante un viaje que hizo.

“Me robaron. Me robaron todo mi oro, un día en un viaje, de la maleta lo saquearon. Fue un caos” Abelito

Aparentemente, esto habría sucedido previo a entrar a ‘La casa de los famosos México’. Si bien el asunto le generó mucho estrés, indicó que ahora se siente mucho mejor y prefiere enfocarse en las cosas buenas que le da la vida.

“Nos encomendamos a Dios, confiamos en nuestro trabajo y a seguir echándole ganas. Vean ahora dónde estoy. Fue un tema de la aerolínea, lo sacaron justamente antes (del vuelo). Se metió reporte, se metió todo y pues valió cachas. Hay que aprender a soltar”, indicó.

¿Quién es Abelito, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ que sufrió un robo?

Abel Sáenz, mejor conocido simplemente como ‘Abelito’, es un influencer, actor y cantante de Zacatecas. Tiene 26 años. Se ha caracterizado por subir contenido humorístico en internet. La popularidad llegó en 2020, durante la pandemia. Es alguien de talla pequeña: mide 1.14 mts aproximadamente.

Estudió economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas. No obstante, se ha enfocado al mundo del espectáculo. Ha participado en ‘Tentados por la fortuna’ y ‘Par de ideotas’. Tiene una novia llamada Aranza Salazar.

Tras su participación en ‘La casa de los famosos México 2025’, su popularidad ha crecido y no solo tendrá su propio programa llamado ‘Abelito de la guarda’, sino que también trabaja en el ‘Tenorio Cómico’.

