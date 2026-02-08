Abelito rompe el silencio sobre ser papá: ¿Bebé en camino? Su mamá quiere que le digan “abuelita”

Abelito fue cuestionado sobre si se convertirá en papá próximamente. El creador de contenido y tercer finalista de La Casa de los Famosos México 2025 respondió al tema, ¿qué opina su mamá, doña Cristina Romero? Te contamos los detalles.

¿Abelito será papá? Su mamá ya habla de ser abuela. / Foto: Redes sociales

¿Cómo comenzó la relación de Aranza Salazar y Abelito?

La relación entre Abelito y Aranza Salazar comenzó lejos de los reflectores y antes de que el creador de contenido alcanzara una mayor proyección en redes sociales. De acuerdo con lo que ella misma ha compartido, ambos se conocieron en 2022, cuando coincidían como estudiantes universitarios. En ese momento, Abelito se encontraba en una etapa inicial de su carrera como influencer, mientras su contenido empezaba a ganar visibilidad en TikTok.

Aranza Salazar tiene 24 años, es originaria de Hermosillo, Sonora, y no pertenece al medio artístico. Su nombre comenzó a ser más conocido a partir de su relación con el influencer zacatecano, quien obtuvo el tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2025. Desde entonces, han mantenido una relación que ya supera los tres años, tiempo en el que han permanecido juntos de manera constante.

En distintas ocasiones, Aranza ha hablado con naturalidad sobre su noviazgo, señalando que la diferencia de estaturas —Abelito mide 1.14 metros y ella 1.66— no ha sido un factor que complique su relación. Según sus declaraciones, el vínculo entre ambos se ha desarrollado con normalidad desde que decidieron iniciar su historia juntos.

Abelito aclara si se convertirá en padre y así reaccionó su mamá. / Foto: Redes sociales

¿Abelito quiere ser papá?

El tema de la paternidad surgió durante un encuentro de Abelito con la prensa, cuando un reportero preguntó a Doña Cristina, su mamá, si ya quería convertirse en abuela. Ante la pregunta, Abelito intervino de inmediato y le trasladó el cuestionamiento: “¿Si, mamá?”, a lo que ella respondió: “Yo no sé”.

La conversación continuó cuando el reportero insistió en si le gustaría esa posibilidad, y Doña Cristina fue clara al expresar su postura: “Claro que sí, con mucho gusto”. Frente a ello, Abelito tomó la palabra para marcar su posición sobre el tema y señaló que ese tipo de decisiones deben tomarse con calma: “Con mucho gusto, vamos poco a poco, vamos por partes”.

Finalmente, Doña Cristina retomó el momento y compartió cómo imagina esa etapa en su vida, al comentar: “Pensar que me digan ‘Abuelita’”. El intercambio dejó ver la opinión de ambos respecto a la idea de la paternidad, sin que Abelito confirmara planes inmediatos sobre convertirse en papá.

¿Planes de paternidad? Abelito responde si quiere ser papá pronto. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Abelito?

El creador de contenido Abelito nació en Zacatecas y desde ahí comenzó el camino que lo llevó a consolidar una presencia constante en redes sociales. Es conocido por su actividad como creador de contenido, actuar en teatro, personalidad de TikTok y DJ, principalmente a través de su cuenta oficial, donde suma más de siete millones de seguidores. Su contenido se centra en videos de comedia y publicaciones que muestran aspectos de la industria musical, en las que ha compartido apariciones junto a artistas como Peso Pluma y Luis R Conriquez.

Antes de dedicarse de lleno a las redes sociales, Abelito estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Zacatecas. Su incursión en TikTok comenzó durante la pandemia de Covid-19, cuando compartía videos de baile, formato que marcó sus primeras publicaciones en la plataforma.

Con el paso del tiempo, su presencia digital le abrió nuevas oportunidades, entre ellas su participación en el video musical “Solo me dejaste” de Grupo Marca Registrada y su participación en La casa de los famosos México 2025, donde se convirtió en el tercer finalista del reality show.

