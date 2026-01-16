Aldo de Nigris y Abelito atrapados en el desbordamiento de río en Brasil por lluvias: ¡Así fue el momento!

Aldo de Nigris y Abelito, el dúo querido de La casa de los famosos México, viajaron a Brasil con entusiasmo para cumplir compromisos profesionales que marcarían un nuevo paso en su carrera internacional. Sin embargo, lo que prometía ser una experiencia llena de trabajo y crecimiento terminó convirtiéndose en una situación inesperada: ambos quedaron atrapados en carretera debido al desborde de un río provocado por las intensas lluvias en la región. ¿Qué sucedió exactamente?

Aldo de Nigris y Abelito / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Aldo de Nigris y Abelito en La casa de los famosos México?

La casa de los famosos México dejó icónicos momentos entre Aldo de Nigris y Abelito, sin duda alguna, ambos fueron de los favoritos del público por la manera en la que se desenvolvieron dentro del programa.

Abelito y Aldo de Nigris fueron de los famosos que menos veces estuvieron nominados y en riesgo de salir, pero aún cuando estaban en la placa, eran salvados por el público.

Ambos llegaron lejos en el reality, mientras Abelito logró hacerse del tercer lugar, Aldo de Nigris se coronó como el gran ganador de La casa de los famosos México en su tercera temporada, llevándose a casa los cuatro millones de pesos.

¿Aldo de Nigris y Abelito quedaron atrapados en un río de Brasil, tras fuerte lluvia?

Desde el inicio, Aldo de Nigris y Abelito compartieron con sus seguidores cada detalle de su viaje a Brasil. Mostraron la preparación de maletas, el vuelo rumbo a São Paulo y su llegada a Brasil, donde participarían en un nuevo proyecto televisivo. Todo marchaba conforme a lo planeado hasta que, durante un traslado por carretera, las condiciones climatológicas cambiaron drásticamente.

En diversos videos publicados en Instagram, se observa a ambos a bordo de una camioneta detenida en medio del camino. En las descripciones, explican que el desborde de un río impidió que continuaran su trayecto, dejándolos varados por varias horas y obligándolos a cancelar compromisos previamente agendados.

“ Así se resumió nuestro viaje a Brasil después de que se desbordara un río. Ya quedamos atrapados, con todos nuestros planes cancelados ”, escribió Aldo de Nigris.

El desborde del río es consecuencia de las fuertes lluvias que han afectado distintas zonas de Brasil en los últimos días, situación que ha provocado cierres de carreteras y dificultades en la movilidad.

¿En qué proyecto televisivo participarán Aldo de Nigris y Abelito en Brasil?

El motivo principal de la visita de Aldo de Nigris y Abelito a Brasil es su participación en el reality show ¿Apostarías por mí?, una producción que se graba en São Paulo y que está a semanas de estrenarse. En un inicio, surgieron dudas sobre el papel que tendrían dentro del programa, ya que el formato gira en torno a parejas sentimentales y ellos mantienen únicamente una sólida amistad.

Más adelante se confirmó que Aldo de Nigris y Abelito no participarán como concursantes, sino como entrevistadores de las parejas confirmadas, formando parte de su proyecto digital Probando, probando.

A pesar de los inconvenientes causados por el clima, ambos se han mostrado emocionados por el proyecto y confiados en que podrán retomar sus actividades una vez que las condiciones mejoren.

