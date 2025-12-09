Aldo de Nigris y Abelito cometen tremendo error en vivo en el programa Hoy ¿Son los nuevos conductores?

Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, vivió un momento inesperado durante su visita al programa Hoy, cuando él y Abelito protagonizaron un curioso error en plena transmisión en vivo. Lo que debía ser una participación relajada terminó convirtiéndose en una escena que tomó por sorpresa tanto al público como a los conductores, generando risas, confusión y una ola de reacciones.

No te pierdas: Marcela Mistral vs Fer Alucín por Poncho de Nigris: “lo querías detonar”; ¡la influencer no se queda callada!

Aldo de Nigris y Abelito vivieron un percance en plena transmisión del programa Hoy. / Foto: Redes sociales

¿Aldo de Nigris y Abelito quieren entrar al programa Hoy?

Aldo de Nigris y Abelito no se han conformado con el impulso mediático que les dejó La casa de los famosos México 2025; por el contrario, han intentado abrirse espacio en la televisión con distintas propuestas que mezclan humor, espontaneidad y buena energía. Sin embargo, su camino en la pantalla chica no ha sido tan sencillo como imaginaron.

Uno de los intentos más comentados ocurrió cuando se sumaron a la cocina del chef de Hoy, donde la intención era integrarlos a un ambiente familiar y culinario. Sin embargo, no lograron resultados. A pesar de ello, Aldo de Nigris y Abelito no bajaron la guardia. Su siguiente apuesta fue aparecer en la sección Desayunando y chismeando, donde incluso llevaron pan para integrarse a la dinámica matutino.

No te pierdas: Poncho de Nigris acusa a doña Alegría de “estar enamorada de él” en plena pelea en La pijamada viral: VIDEO

Te contamos qué ocurrió cuando Aldo de Nigris y Abelito cometieron un error al aire en el programa. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Aldo de Nigris y Abelito en el programa Hoy?

Abelito y Aldo de Nigris volvieron a dar de qué hablar luego de ser captados en una reunión con Andrea Rodríguez, productora de Hoy, lo que de inmediato desató especulaciones sobre un posible ingreso del dúo al matutino. Aunque no se han confirmado planes formales, su presencia en los pasillos y en el foro del programa alimentó la curiosidad del público, sobre todo porque recientemente han expresado su interés en encontrar un lugar fijo dentro de la televisión.

La curiosidad se convirtió en sorpresa cuando, durante el programa en vivo, ambos aparecieron en el foro justo en el momento en que se esperaba la participación del doctor César Lozano. En lugar de mantenerse detrás de cámaras, Abelito y Aldo interrumpieron la escena para colocarle el micrófono al especialista, provocando risas y comentarios entre los conductores. “Ah, con qué micrófonistas”, soltó Tania Rincón al verlos entrar en acción. Galilea Montijo no se quedó atrás y bromeó: “Ustedes no saben de qué los van a contratar”.

Entre risas, Aldo de Nigris respondió sin filtro mientras intentaba acomodar el equipo junto a Abelito: “Estamos buscando trabajo”. Pero el momento se volvió aún más inesperado cuando, concentrado en su tarea improvisada, el creador de contenido levantó la vista y descubrió que ya estaban completamente al aire.

“¿Estamos al aire? ¿Cómo?”, dijo sorprendido antes de retirarse del cuadro de inmediato, dejando al foro entre carcajadas y a la audiencia con un nuevo episodio para comentar.

No te pierdas: ¿Aldo de Nigris miente? Lo exponen por supuestamente fingir que viajaba en primera clase: “Vas en comercial”

Aldo de Nigris y Abelito formaron una amistad en La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/el_abelito_oficial

¿Cómo surgió la amistad entre Aldo de Nigris y Abelito?

Abelito y Aldo de Nigris construyeron una de las amistades más inesperadas y queridas de La casa de los famosos México 2025. Ambos coincidieron como parte del Team Noche, grupo formado junto a Mar Contreras, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Olivia Collins y Adrián Di Monte. Entre dinámicas, retos y largas conversaciones nocturnas, su complicidad comenzó a hacerse evidente dentro del reality, convirtiéndolos rápidamente en una de las duplas favoritas del público.

La conexión entre ellos se fortaleció cuando tuvieron acceso a la suite del Líder, un espacio que aprovecharon para crear Entre compas, un podcast improvisado donde hablaban sin filtros de lo que pasaba en la casa, sus opiniones, sus estrategias y sus ocurrencias. El formato relajado, lleno de humor y camaradería, terminó por ganarse a la audiencia, que cada semana esperaba nuevos momentos entre ambos.

Al final de la competencia, Aldo de Nigris logró llevarse la victoria del reality, mientras que Abelito se posicionó como el tercer finalista, consolidando no solo su popularidad individual, sino también la fuerza de la dupla. Para muchos seguidores, su amistad se convirtió en una de las historias más auténticas que dejó la temporada, y su química ha sido clave para que hoy busquen seguir compartiendo proyectos fuera de la casa.

No te pierdas: ¡La familia De Nigris le da la bienvenida a nuevo integrante! Aldo de Nigris será papá: “Te esperamos”