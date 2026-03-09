Nicola Porcella sufre lesión a unos días de su pelea de box con Aldo de Nigris, ¿se cancela el combate?

Sin duda alguna, una de las peleas más esperadas del ‘Ring Royale’ es la de Nicola Porcella y Aldo de Nigris, exparticipantes de ‘La casa de los famosos México’. El enfrentamiento está programado para el 15 de marzo en la Arena Monterrey. Muchos han comenzado a dudar de si la pelea se llevará a cabo. Esto se debe a que recientemente Nicola contó que había sufrido una lesión mientras entrenaba para el combate. Esto es lo que le pasó al actor peruano.

Nicola Porcella vs Aldo de Nigris / Redes sociales

Lee: Wendy Guevara defiende a Nicola Porcella y le tira a ‘la Bebeshita’ por decir que salieron: “No le creo”

¿Qué lesión sufrió Nicola Porcella mientras entrenaba para su pelea contra Aldo de Nigris?

Durante el pasado fin de semana, Nicola Porcella usó sus redes sociales para contar sobre la lesión que sufrió mientras hacía “sparring”. Contó que había tenido un “desgarro del músculo intercostal externo” y dio detalles de su diagnóstico.

“En el espacio intercostal 5 se observa rotura parcial del músculo intercostal externo de 1 x 2 mm de diámetro, con daños de pérdida de la continuidad del músculo, sin fenómenos agregados, sin datos de líquido. Con presencia de edema de tejidos blandos”. Nicola Porcella

Comentó que ya fue atendido por especialistas y aseguró que esta situación no será un impedimento para que enfrente a Aldo de Nigris en el ring.

“Este es mi diagnóstico: me desgarré haciendo sparring, entrenando como lo venía haciendo todos los días. Nunca me excusé de nada porque acepté la pelea a pesar de tener mucho trabajo y de todo lo que implicaba. Pero en mis planes no estaba lesionarme. Y que quede claro: voy a pelear igual. No me voy a bajar por nada y voy a dar el 100%.”, indicó.

Finalizó afirmando que no tiene miedo de lo que pueda pasar y reiteró que dará todo de sí para ganar el enfrentamiento: “No tuve miedo de empezar de cero en un país que no era el mío. ¿Creen que voy a tener miedo de subirme a un ring?”, concluyó.

Nicola Porcella / Redes sociales

No te pierdas: ¿Nicola Porcella amenazó a la Bebeshita? Tras destapar supuesto romance, el actor “le hará algo”, revelan

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre la lesión de Nicola Porcella?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, un usuario le preguntó a Aldo de Nigris sobre su opinión acerca de la lesión de Nicola Porcella. El influencer tachó al actor de “cobarde” y dijo tener ganas de contar todo “lo que pasa detrás”.

“Ya quiero que termine la pelea para contar lo que pasa detrás. Un chi… de excusas. La neta yo no había agarrado coraje. Me vale si me llega hate, si le llega hate también me vale ma… En todas las entrevistas se tira, se excusa de unas formas que ni siquiera se han enterado”, dijo Aldo.

Ante esto, Nicola, a través de un post en X (antes Twitter), le aconsejó al público no “apasionarse tanto” por su pelea contra Aldo, pues considera que, al final del día, solo es un show para divertirse.

“Ya dejen de llorar, que así, con un desgarro que no me deja mover, voy a pelear. Es un show: el que gane no va a ser campeón del mundo. Diviértanse, que después de eso los dos tenemos nuestros trabajos de verdad. Esto lo hicimos para ustedes”, manifestó.

Si bien no mencionó a Aldo, muchos creen que sus palabras fueron una indirecta para Aldo y la forma en la que lo ha estado criticando por su presunta “cobardía”.

¿Dónde ver la pelea de Nicola Porcella y Aldo de Nigris en el ‘Ring Royale 2026’?

Si no puedes asistir a la Arena Monterrey para ver la pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris en el ‘Ring Royale 2026’, el combate se va a transmitir completamente en vivo y gratis a través del canal oficial de YouTube y Twitch.

El evento se llevará a cabo el 15 de marzo. También se podrán ver otros enfrentamientos como el de Marcela Mistral y Karely, así como el de Carlos Trejo y Alfredo Adame.

Mira: Alex Gou revela que camerino de Daniel Bisogno en el Tenorio cómico ¡ya tiene nuevo dueño y es Nicola Porcella