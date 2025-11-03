¡Aldo de Nigris fue atropellado por su mamá! “me asusté muchísimo”

Aldo de Nigris no suele hablar mucho de su vida personal, pero cuando lo hace… ¡deja a todos en shock! Esta vez soltó una bomba en plena entrevista con Yordi Rosado: confesó ¡que se dejó atropellar por su mamá!, La historia es tan absurda como real, y en redes ya se preguntan si estaba bien de la cabeza o solo era demasiado curioso. ¿Qué le pasó exactamente? Aquí te contamos todos los detalles.

Aldo de Nigris revive el accidente más surreal de su infancia. / Redes sociales

¿Aldo de Nigris se dejó atropellar por su mamá?

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Aldo de Nigris explicó que en su infancia era un niño muy berrinchudo y extremadamente curioso. En una ocasión, mientras su mamá salía de reversa en el coche, él decidió hacer algo que hoy parece impensable: metió el pie debajo de la llanta del auto.

“No sé por qué mi mamá iba con prisa, y justo iba a echar la camioneta en reversa. Yo quería sentir si de verdad dolía ser atropellado, así que metí el pie debajo de la llanta. Salió como un bordito, güey… o sea, mi piecito hizo que la camioneta saltara, y yo empecé a chillar.”, confesó Aldo de Nigris entre risas.

El exfutbolista aseguró que ese momento fue tan impactante que le quitó las ganas de experimentar cosas peligrosas por curiosidad.

Aldo de Nigris con Yordi Rosado

¿Qué pasó después del accidente de Aldo de Nigris? El regaño de su mamá fue peor que el golpe

Aunque el golpe no fue fuerte, Aldo de Nigris aseguró que el regaño de su madre Leticia, fue peor que el impacto. Su mamá reaccionó con enojo y preocupación, y le dejó claro que no debía hacer cosas peligrosas.

“Estoy seguro de que me dolió, y mi mamá me pegó un regañón. Aparte, pobrecita, imagínate, güey: le da para atrás, y de repente grita el niño ‘¡ah!’ agarrándose el pie, güey. Pues no, no… que sea tu hijo y grite así. No, no… no me acuerdo bien. Tengo que preguntarle a mi mamá si me regañó. Dijo: ‘¡Qué bueno, por chiflado!’”, confesó Aldo.

La anécdota fue tomada con humor aunque sí asustó a varios fans, lo que hizo que el momento se viralizara rápidamente en redes sociales.

“No puedo con la inocencia de Aldo. Ese es el tipo de muchachos que queremos en México. Me encantó. ¡Felicidades!”

“Aldo está loco, pero es nuestro loco.”

“Pobre señora Lety.”

“Desde chiquito, Aldo se quería hacer viral… pero ¿a qué costo?”

Así fue como lo contó: