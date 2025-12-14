Filtran primeras imágenes de Miss Jamaica 2025 tras salir de terapia intensiva: así reaparece Gabrielle Henry

La incertidumbre fue total durante semanas y el silencio solo aumentó la preocupación. Ahora, nuevas imágenes confirman que Miss Jamaica 2025 finalmente dejó atrás el momento más crítico de su estado de salud. Aunque el alivio es evidente, su recuperación apenas comienza y el camino será largo. Lo que ocurrió en Miss Universo 2025, la gravedad de su diagnóstico y cómo se encuentra hoy siguen generando impacto a nivel internacional.

Miss Universo 2025: Confirman heridas de Miss Jamaica tras caída en el escenario y organización “la culpa” / Redes sociales y canva

¿Qué le pasó a Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, durante Miss Universo?

El episodio que cambió todo ocurrió durante una competencia preliminar de Miss Universo 2025, celebrada en Bangkok, Tailandia. En pleno escenario, Gabrielle Henry perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa, generando segundos de tensión entre asistentes, participantes y organización. De inmediato, personal médico acudió al lugar y la modelo fue retirada en camilla para recibir atención especializada.

De acuerdo con versiones cercanas, la caída se produjo tras tropezar con una abertura de aproximadamente 1.2 metros de profundidad destinada al equipo de iluminación, un detalle que no pasó desapercibido y que desató críticas en redes sociales. Aunque los primeros estudios médicos descartaron fracturas óseas, la situación obligó a Gabrielle Henry a retirarse por completo del certamen, encendiendo las alarmas entre sus seguidores.

Conforme avanzaron los días, el panorama se volvió más delicado. La preocupación aumentó cuando se confirmó que la representante de Jamaica había sido diagnosticada con una hemorragia intracraneal, una condición grave que requirió hospitalización inmediata y monitoreo constante.

¿Por qué el 2 de diciembre aumentó la preocupación por la salud de Miss Jamaica 2025?

Fue el 2 de diciembre cuando la situación de Miss Jamaica 2025 volvió a preocupar seriamente a la opinión pública. En esa fecha, la ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, emitió un mensaje oficial que confirmó que Gabrielle Henry permanecía en terapia intensiva en Tailandia.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la funcionaria agradeció “el generoso derramamiento de amor, apoyo y oraciones” que la joven había recibido tras el accidente. En el mismo mensaje, destacó que Gabrielle Henry es “una de nuestras embajadoras nacionales de belleza más recientes”, subrayando el orgullo que representa para el país.

Aunque se informó que la evolución de su salud presentaba algunos contratiempos, la familia transmitió un mensaje de esperanza al asegurar que la joven “está de buen ánimo”. “Su fortaleza la ayudará a superarlo, con todo nuestro apoyo”, señalaron, palabras que llevaron algo de tranquilidad en medio de la incertidumbre.

Miss Jamaica sale de cuidados intensivos y regresa a su país: ¿cómo fue su llegada?

Tras más de un mes bajo estricta vigilancia médica, los especialistas determinaron que Gabrielle Henry se encontraba lo suficientemente estable para abandonar el hospital y viajar de regreso a Jamaica. Las primeras imágenes filtradas muestran a Miss Jamaica 2025 llegando a Kingston acompañada por familiares y bajo supervisión médica, un momento que rápidamente se viralizó.

En los videos y fotografías se observa a la joven siendo trasladada en silla de ruedas, lo que dejó claro que, aunque ha superado la etapa más crítica, su recuperación aún requiere cuidados extremos. El periodista Damián Mitchell detalló en redes sociales:

“La Dra. Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica, fue ingresada en un hospital del área corporativa bajo la supervisión de un neurólogo. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston con escolta médica la noche del jueves”. Damián Mitchell

Mitchell agregó que Henry descendió del avión en silla de ruedas, posteriormente fue colocada en una camilla y trasladada en ambulancia a un centro médico. Además, informó que la joven contó con escolta médica completa durante el vuelo desde Bangkok, costeada por la Organización Miss Universo. En el aeropuerto fue recibida por su padre, su asesor legal Marc Ramsay y directivos nacionales del certamen.

Hemorragia intracraneal en Miss Universo: ¿qué cuidados médicos seguirá Gabrielle Henry en Jamaica?

Aunque ya se encuentra en su país, el proceso médico de Miss Jamaica 2025 está lejos de concluir. De acuerdo con la información compartida, Gabrielle Henry requiere supervisión médica las 24 horas, seguimiento neurológico constante y un periodo prolongado de reposo. La hemorragia intracraneal es una condición que puede tener secuelas, por lo que los especialistas han sido claros en la importancia de no apresurar su recuperación.

Durante los próximos meses, la joven deberá evitar actividades de alto impacto, viajes innecesarios y situaciones de estrés. Su entorno cercano ha sido clave para garantizar que cuente con apoyo emocional, médico y familiar mientras atraviesa esta etapa