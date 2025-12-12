Ella es la actriz mexicana de “La fea más bella” que casi fue encarcelada ¡por la muerte de seis personas!

En 2024, la actriz Halley Pulos, conocida por su participación en la serie General hospital, fue condenada tras causar un accidente al manejar en estado de ebriedad, en el año 2023.

Esta es la historia de una actriz mexicana que empezó su carrera a finales de la década de los 80, pero que al estar involucrada en un trágico accidente en el 2010, a punto de ser procesada penalmente, consiguió su libertad después. Tras estar alejada del mundo del espectáculo... ¡Te mostramos cómo luce ahora!

¿Qué actriz mexicana de telenovelas estuvo en la cárcel por estar implicada en un accidente mortal en 2010?

Rebeca Mankita, una de las actrices más icónicas de la televisora de San Ángel, se consagró en la pantalla chica mexicana por su talento y belleza inconfundibles. Desde su debut en 1987, Rebeca se convirtió rápidamente en un referente de la televisión mexicana, protagonizando telenovelas que marcaron una época.

En el auge de su carrera, Mankita vivió uno de los momentos más impactantes para una celebridad, pues protagonizó un fuerte accidente que cobró la vida de seis personas.

Dicho suceso fue un parteaguas en su carrera, pues su trabajo se detuvo por un tiempo, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes, antes de que fuera puesta en libertad posteriormente. ¿Pero por qué fue juzgada de esa manera?

¿Por qué la actriz mexicana Rebeca Mankita fue encarcelada?

A pesar de su éxito profesional, la vida de Rebeca Mankita dio un giro dramático en 2010. El 16 de septiembre de ese año, la actriz estuvo involucrada en un accidente de tráfico en la carretera México-Cuautla, que cobró la vida de seis personas, entre ellas cuatro niños y dos adultos.

Rebeca resultó con heridas leves, pero el impacto emocional de la tragedia fue devastador tanto para ella como para sus seguidores.

Tras el accidente, Rebeca fue detenida bajo la sospecha de ser la presunta responsable de la tragedia. Sin embargo, después de realizarse una investigación, se determinó que la actriz no había sido culpable del accidente, pues no hubo indicios de que hubiera conducido de manera imprudente.

Finalmente, la actriz recuperó su libertad, pero la tragedia dejó una huella profunda en su vida personal y profesional. Esta experiencia la alejó temporalmente de los reflectores, mientras ella lidiaba con las secuelas emocionales y sociales del trágico suceso.

¿Quién es Rebeca Mankita y cúal es su trayectoria en la televisión?

Rebeca Mankita nació en la Ciudad de México el 12 de septiembre de 1969. Su pasión por el arte dramático la llevó a estudiar en la escuela de actuación de Televisa, donde comenzó a formar las bases de lo que sería una exitosa carrera.

Durante las décadas de 1990 y 2000, Rebeca Mankita se consolidó como una de las actrices más importantes de la televisión. Su talento, combinado con su innegable belleza, la hizo destacar en una serie de exitosas producciones que marcaron toda una época en la televisión mexicana.

Fue parte de telenovelas emblemáticas como:



María la del Barrio (1995),

La sombra del otro (1997),

Sin ti (1998),

El privilegio de amar (1999),

¡Amigos x siempre! (2000),

Carita de ángel (2000), y

Rebelde (2004).

A pesar de los obstáculos, Rebeca Mankita nunca dejó que el dolor la detuviera. Tras varios años de ausencia en el ojo público, la actriz retomó su carrera, participando en telenovelas como Mi camino es amarte (2023), consolidando su regreso a la pantalla chica.

