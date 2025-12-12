Actriz juvenil de la serie Riverdale, es diagnosticada con endometriosis tras ignorar síntomas: “Mucho dolor”

Una querida actriz de cine y televisión, recordada por su papel en la famosa serie adolescente Riverdale, prendió las alarmas de fans, seguidores y colegas en redes sociales, luego de compartir algunas imágenes en su cuenta de Instagram, en la que se le ve en una cama de hospital y con un mensaje que impactó a más de uno: “ La semana pasada, fui diagnosticada oficialmente con endometriosis después de una cirugía laparoscópica ”, escribió. ¿Quién es y qué síntomas presenta?

¿Qué actriz estadounidense fue diagnosticada con endometriosis, recientemente?

La actriz Lili Reinhart, conocida mundialmente por su papel en Riverdale, publicó hace unas horas, una serie de fotografías desde un hospital. Lo que parecía un ingreso médico más terminó convirtiéndose en una revelación profunda sobre su salud: la actriz de 29 años fue diagnosticada con endometriosis.

Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a 1 de cada 10 personas con útero. A través de sus redes sociales, Reinhart describió no solo el diagnóstico reciente, sino también el camino largo, frustrante y doloroso que debió recorrer para llegar a él: múltiples médicos, varios ingresos al hospital y una serie de síntomas que, durante años, fueron descartados.

Según el portal de la Mayo clinic, la endometriosis es una afección a menudo dolorosa en la cual un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este. Con frecuencia afecta a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

En los comentarios de la publicación, miles de fans y celebridades escribieron palabras de aliento, hasta Eiza González mandó expresó su apoyo: “ Estoy tan contenta de que seas capaz de hacer algo para aliviarte. Y abogando públicamente sobre ello. ¡Que tengas una pronta recuperación! ”, dijo la mexicana.

¿Cómo descubrió la actriz Lili Reinhart que padece endometriosis y qué síntomas le causa?

Lili Reinhart explicó que su diagnóstico oficial llegó apenas la semana pasada, luego de someterse a una cirugía laparoscópica. Antes de eso, su travesía médica estuvo repleta de dudas y confusiones:

La semana pasada, fui diagnosticado oficialmente con endometriosis después de una cirugía laparoscópica. El año pasado, vi a un uroginecólogo y me diagnosticaron cistitis intersticial. Me dijeron que no había cura—ni alivio duradero—para mis síntomas. Tres visitas al hospital. Múltiples urólogos y ginecólogos. Y ninguno de ellos consideró seriamente la endometriosis como la causa subyacente de lo que estaba experimentando. Lili Reinhart

En total, narró, fueron tres visitas al hospital y la opinión de múltiples especialistas quienes minimizaron o desviaron la raíz de su dolor. Esta experiencia es común, pues la endometriosis suele tardar entre 4 y 11 años en ser diagnosticada de manera definitiva, ya que solo una cirugía puede confirmarla con certeza.

Ante la falta de claridad médica, Reinhart decidió escuchar a su cuerpo. Fue gracias a sus sesiones con dos terapeutas de piso pélvico que la palabra endometriosis apareció por primera vez como posibilidad. A partir de ahí, tomó las riendas de su propio proceso.

“ Presioné para una resonancia magnética por mi cuenta, lo que me llevó a un diagnóstico de adenomiosis ”, relató. Ese hallazgo la llevó finalmente con un especialista en endometriosis, quien recomendó la cirugía laparoscópica que terminó dándole el diagnóstico definitivo.

¿Quién es Lili Reinhart, actriz de Riverdale?

Lili Pauline Reinhart (13 de septiembre de 1996, Cleveland, Ohio) es una actriz, autora y productora estadounidense que ha alcanzado reconocimiento global gracias a su trabajo en cine y televisión.

A lo largo de su trayectoria, se ha distinguido por asumir personajes con gran carga emocional y por su participación activa en causas relacionadas con la salud mental y la imagen corporal.

En 2016 obtuvo el papel de Betty Cooper en Riverdale, una reinterpretación moderna y más oscura de los cómics de Archie. Su actuación como la brillante, empática y perfeccionista Betty la llevó a convertirse en una figura central de la serie, lo que impulsó su fama a nivel internacional.

Tanto durante como después de su participación en Riverdale, Reinhart continuó desarrollando su carrera cinematográfica con diversos proyectos:



Hustlers (2019), donde compartió pantalla con Jennifer Lopez y Constance Wu, interpretando a Annabelle.

(2019), donde compartió pantalla con Jennifer Lopez y Constance Wu, interpretando a Annabelle. Chemical Hearts (2020), cinta juvenil en la que también se desempeñó como productora ejecutiva.

(2020), cinta juvenil en la que también se desempeñó como productora ejecutiva. Plus / Minus (Look Both Ways, 2022), producción de Netflix.

