Ninel Conde responde a las críticas por someterse a nuevas cirugías: “Si es fea la que critica no cuenta”

Ninel Conde compartió que ya tiene definidas las próximas dos cirugías estéticas a las que planea someterse, un anuncio que abrió una nueva conversación sobre los cambios que ha hecho en su imagen a lo largo de los años. La actriz y cantante explicó que tomó la decisión de hablar del tema para dejar claro cuáles son los procedimientos que tiene contemplados y por qué quiere realizarlos, sin entrar en mayores detalles sobre fechas o resultados esperados. ¡Respondió a las críticas!

Cirugías de Ninel Conde: esto es lo que la actriz planea para su próxima transformación. / Foto: Redes sociales

¿Qué dice Ninel Conde sobre las críticas por sus cirugía?

Ninel Conde, que recientemente se sometió a un cambio de color de ojos, habló abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que está dispuesta a someterse. A lo largo de su carrera, la cantante ha enfrentado críticas constantes por los cambios que ha tenido en su imagen, señalada en repetidas ocasiones por recurrir a diversas intervenciones para mantener su apariencia. Lejos de evadir el tema, decidió abordarlo con total naturalidad durante una reciente entrevista.

En la plática que sostuvo con el Escorpión Dorado, Ninel dejó claro que no tiene intención de ocultar sus decisiones respecto a su cuerpo. Al ser cuestionada sobre las cirugías estéticas, destacó que se hará “las que sean necesarias, para las que me alcance”, pues afirmó que “todas se hacen de todo y hasta más cosas”.

“Si es fea la que critica no cuenta”, mencionó.

Qué operaciones se hará Ninel Conde: detalles sobre sus próximos procedimientos estéticos. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son las próximas cirugías estéticas que se hará Ninel Conde?

Ninel Conde volvió a llamar la atención al revelar que ya tiene definidas las próximas intervenciones estéticas a las que planea someterse. La cantante explicó que uno de los procedimientos pendientes es el reemplazo de sus prótesis de busto, algo que —según dijo— forma parte del mantenimiento que requiere con el paso del tiempo. “Me voy a cambiar las prótesis de las ‘bubies’ porque ya me toca. Las quiero un poco más levantadas”, comentó.

Además, compartió que está considerando someterse a una remodelación costal, un procedimiento conocido por su objetivo de estrechar la cintura para lograr un contorno más estilizado. Este método consiste en trabajar sobre las costillas flotantes, las dos últimas de la parte inferior, para modificar su forma o incluso retirarlas, según la técnica utilizada. Ninel señaló que aún está evaluando la posibilidad, pero no descarta dar ese siguiente paso: “A lo mejor y me aviento lo de una remodelación costal”.

Con estos planes, la artista deja claro que continuará ajustando su imagen de acuerdo con lo que desea proyectar, manteniendo su figura como una de las más comentadas dentro del espectáculo mexicano.

Ninel Conde se cambió el color de ojos. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Ninel Conde?

Ninel Conde construyó su camino en el espectáculo a partir de 1995, cuando ganó el certamen Señorita Estado de México y comenzó a prepararse profesionalmente en teatro, expresión corporal y actuación. Su formación incluyó estudios en el Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza, clases de canto con Sergio Jiménez y un curso de técnicas escénicas con René Pereyra, lo que la llevó a trabajar en producciones de Televisa, TV Azteca y Univision. Con esta base, empezó a abrirse paso tanto en la televisión como en el teatro.

A lo largo de su carrera, ha sumado proyectos en distintos formatos y géneros, así como reconocimientos que marcaron etapas importantes de su trayectoria. Obtuvo el Sol de Oro como actriz revelación por Catalina y Sebastián y las Palmas de Oro por su trabajo teatral, además de destacar en la música con su disco Ninel Conde (2003), nominado al Grammy Latino. Su presencia continuó fortaleciéndose con telenovelas como Rebelde, Fuego en la sangre y Mar de amor, así como con su participación en realities y en el programa Desmadruga2. Con producciones discográficas como La Rebelde y El bombón asesino, consolidó también su faceta musical, convirtiéndose en una figura constante dentro del entretenimiento mexicano.

