Aleida Núñez preocupada por Ninel Conde tras su cirugía para cambiar el color de sus ojos: “Valoro mi vida”

Ninel Conde vuelve a ser el centro de la conversación. Y es que recientemente sorprendió a todos al revelar que se había sometido a una cirugía para cambiar el color de sus ojos; pasó de tenerlos café a tenerlos de tono verde.

Esto fue sumamente controversial en redes sociales. Si bien algunos aseguraron que se veía hermosa, otros mostraron su preocupación, pues no solo la operación era peligrosa, sino que también era la prueba fehaciente de que padece una supuesta dismorfia corporal. Entre los que desaprobaron el proceso se encuentra Aleida Núñez, quien no dudó en dar su contundente opinión.

Aleida Núñez / Redes sociales

Lee: Aleida Núñez anuncia su compromiso con su novio francés ¡Camino al altar!

¿Por qué Ninel Conde se cambió el color de sus ojos?

A través de un video para redes sociales, Ninel Conde habló de su proceso para cambiar el tono de sus ojos. La actriz señaló que era algo que había pensado desde hacía tiempo y que escogió el nuevo color basándose en el tono de su piel.

“Lo he estado pensando mucho tiempo, he visto a colegas que han quedado maravillosos. Estoy emocionada, nerviosa, es un cambio. Estaba dudando entre si grises, verde olivo o verde jade, pero nos quedamos con el color verde olivo”, indicó.

Señaló que ya había visto a varias colegas pasar por el mismo proceso, lo que animó a hacerlo. Destacó que la operación fue relativamente rápida y, además de los cuidados postoperatorios, todo había resultado bien.

“Sin dolor, no siento ningún dolor, no están rojos. No tiene ni 20 minutos que me hicieron mi cambio de color, qué lindo, se los recomiendo muchísimo”, expresó.

En un post para Instagram, manifestó lo feliz que estaba por su cambio, asegurando que lo veía como una “evolución” en su vida: “Atreverse al cambio es creer en tu propia evolución. Cada transformación es una oportunidad de brillar desde una nueva versión de ti misma”, resaltó.

Ninel Conde / Redes sociales

Te podría interesar: Aleida Núñez revela si su boda será en México o Francia ¿Está dispuesta a mudarse a Europa?

¿Qué dijo Aleida Núñez sobre la operación de cambio de ojos de Ninel Conde?

En un reciente encuentro con la prensa, Aleida Núñez fue cuestionada sobre el cambio de color de ojos de Ninel Conde. La actriz comenzó diciendo que cada persona es libre de hacer lo que quiera con su vida y cuerpo.

No obstante, sostuvo que es algo que ella no haría, pues se considera una persona que se acepta tal y como es.

“Yo pienso que cada persona decide lo que quiere en la vida, es muy respetable. Yo, en lo personal, creo que estoy muy contenta como soy. Mi prototipo en cuanto a la belleza latina, pues es mi color de piel, va muy bien con mi color de ojos. Realmente no me gustaría hacer ningún cambio que sea tan drástico”, manifestó.

Asimismo, señaló que este tipo de operaciones son muy peligrosas y hasta podrían poner en riesgo la vida, ya que, prácticamente, es un proceso “relativamente nuevo”.

“No está tan comprobado porque es relativamente nueva la operación. Entonces sé que puede tener algunas consecuencias, algunos efectos secundarios. Cada quien hace de su vida lo que vaya decidiendo… Yo valoro mucho mi salud y mi vida. Tengo un hijo y hoy en día no me pondría en riesgo” Aleida Núñez

Para finalizar, dejó claro que no tenía nada en contra de las operaciones y hasta dijo que algunas son aceptables. No obstante, resaltó que “abusar” de ellas, “pues ya no es tan positivo”, señalando la importancia de siempre tener una “autoestima alta”.

¿Cuáles son los riesgos de una cirugía para cambiar el tono de los ojos?

Si bien la actriz Ninel Conde, hasta el momento, no ha dicho nada sobre algún tipo de complicación con su cirugía de cambio de color de ojos, muchos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, han informado que existen múltiples riesgos. Aquí te mencionamos algunos:

Pérdida parcial o total de la vista

Inflamación ocular

Glaucoma

Cataratas

Sensibilidad a la luz

Desplazamiento o luxación del implante

Mira: Ninel Conde compara insultó a Fátima Bosch en Miss Universo con pleito con Alexis Ayala: “Sí contó con apoyo”