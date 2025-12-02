¡Quieren a Paty Muñoz en el panteón! Ninel Conde está entre sus enemigos “Se la van a pelar”

Paty Muñoz ha vivido 1 año y medio muy complicado en lo profesional, ya que por más que ha intentado levantar su proyecto musical, ‘Las bandidas’, asegura que muchos le han puesto el pie. Atribuye su mala racha a una revelación:

“Tarotistas, personas que se dedican a hacer limpias y gente cercana me han dicho que yo traigo algo del panteón (un trabajo que busca su muerte), pero no sé de quién”. Paty Muñoz

Mira: Amante de José Manuel Figueroa explota contra Ninel Conde; filtraron polémicos audios

La cantante Paty Muñoz confiesa la terrible experiencia que sufrió en una cirugía de implantes de senos, en la cual tuvo complicaciones con la anestesia. / Redes sociales

¿Por qué Paty Muñoz asegura que le hicieron brujería?

Pese a esto, Paty Muñoz no siente temor: “Sé que hay gente que tiene la mente muy poderosa, tanto para hacer el bien como para causar mal, pero mi fe es más grande que mi miedo, porque creo en Dios”.

Le han dicho que se haga limpias para quitarse la maldición. Sin embargo, ella no quiere mover las aguas y reitera que su fe la respalda.

Paty Muñoz “Sé que muy probablemente sí me hagan muchas cosas, y que vengan de los muertos, del panteón, pero no iré a jugar con cosas oscuras, a que maten animales, para que me limpien a mí, porque matan gallinitas, chivitos. Si Dios quiere que siga aquí, se friegan, porque yo aquí sigo. Si quieren que me muera, se la van a p3l4r, porque contra Dios, nadie”.

Te puede interesar: Ime Garza Tuñón responde a Paty Muñoz y a Damaris Rojas por presunto robo de pista musical

La cantante Paty Muñoz confiesa la terrible experiencia que sufrió en una cirugía de implantes de senos, en la cual tuvo complicaciones con la anestesia. / Redes sociales

¿Quiénes son los supuestos enemigos de Paty Muñoz?

Paty Muñoz no sabe quién podría estar detrás de esta situación: “Últimamente, desde que quiero relanzar ‘Las bandidas’, es mucha gente. Ya se me han acumulado demasiados que me han acusado de cosas que no son verdad”.

Una de las personas que se ha lanzado en su contra es el doctor Gama Román, quien señaló: “(Paty) ha dicho que no se atiendan conmigo, que soy una gente peligrosa, de la mafia. Me buscó para que la apoyara en un proyecto musical que tampoco se dio. Su manera de conducirse no es la correcta”.

Ante esta declaración, Paty dijo no querer responderle, pero señaló: “Ese señor tiene acusaciones de mala praxis, de muertes, denuncias. No tiene ningún derecho ni autoridad en nada, pero no le quiero dar el lugar, ni siquiera contestarle. Es un cínico. Tengo tanta fe en que todo cae por su propio peso. Hay gente de mis enemigos que hasta se ha muerto sin que yo meta las manos ni desearles el mal. Dios lo ve todo. El mal se paga con mal”.

Por si te lo perdiste: Paty Muñoz confesó cómo logró escapar del presunto acoso de Sergio Goyri: “Quiso tocarme”

¿Qué pasó con ‘Las bandidas’ y qué dijo Paty Muñoz sobre Ninel Conde?

Paty Muñoz, la también actriz, agregó que algunas personas han intentado quitarle su agrupación musical: “En cuanto a ‘Las bandidas’, ha habido empresarios que querían mi grupo, le pusieron otro nombre y se quedaron con mis elementos, con ideas de vestuario. Yo tengo registrado el nombre. Trabajo con ‘Las bandidas’ desde 2002, cuando Andrés Puentes nos lanzó. Ya es tanto, tanto (problemas con el relanzamiento del grupo). Llevo año y medio así. Siento que quieren que me muera. Me la paso llorando, deprimida por las personas que han hecho tanto daño. La he pasado muy mal por esa situación”.

Está relanzando su proyecto musical ‘Las bandidas’. Actualmente, el grupo está conformado por Paty, Ofelia Puig y Pilar Bustamante.

De acuerdo con lo que nos contó, otra de sus enemigas ha sido Ninel Conde. No sospecha que esté detrás de esto, pero no han podido tener un acercamiento, a pesar de que hace años Paty lo intentó: “Todo empezó porque hace más de 20 años ella me dijo ‘perr...’ en una entrevista y yo le contesté. La situación fue por José Manuel Figueroa, a quien yo estimo muchísimo y nunca he dejado de saludarlo. Cuando nos vemos hay súper buena vibra. Lo abrazo fuerte y le digo: ‘¿Cómo estás, papacito?’”.

“Con Ninel una vez fui a arreglar las cosas al templo y me ignoró. Hasta se salió. Me senté junto a ella para abrazarla y hablar, pero no se prestó. No hubo buena voluntad de su parte. Para mí ella no cree en Dios. Me dejó ahí a un lado. Ella es un poco superficial”. Paty Muñoz

Con Ninel Conde supuestamente tuvo problemas por haber tenido una relación con José Manuel Figueroa.

¿A pesar de su carrera, por qué Paty Muñoz no consigue trabajo y pide oportunidades en televisión?

Aunque en el pasado Paty Muñoz tuvo mucho trabajo en cine y ha realizado más de 100 películas, e incluso en 2005 ganó una Diosa de Plata por la cinta Fantasías (2004), Paty lleva muchos años sin conseguir proyectos en la actuación.

“Les pediría a los productores que se fijen en mí. Lo que me ofrezcan. Soy actriz de cine, pero me encantaría hacer una serie o televisión”. Paty Muñoz

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .