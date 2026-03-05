¿Beto apareció en película con Carmen Salinas? VIDEO viral donde supuestamente le dice “tía” desata polémica

El nombre de Carmen Salinas volvió a encender la conversación en redes sociales luego de que un interno identificado como “Beto” la mencionara durante una entrevista en el pódcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera. Las declaraciones del recluso desataron una tormenta digital que sigue creciendo con nuevas teorías, videos virales y todo tipo de interpretaciones.

En medio del escándalo, comenzó a circular un clip que supuestamente demostraría que presuntamente “Beto sí conoció a la actriz” e incluso habría trabajado con ella en una película. ¿Es verdad?

¿Por qué se volvió viral el testimonio de “Beto” en el pódcast Penitencia de Saskia Niño de Rivera?

La controversia comenzó con el episodio del pódcast Penitencia en el que Saskia Niño de Rivera entrevista a personas privadas de la libertad para conocer sus historias de vida y los delitos que los llevaron a prisión.

En ese capítulo, el interno conocido como “Beto” relató parte de su pasado y explicó que cumple una condena de 72 años de prisión tras haber asesinado a su padrastro.

Durante la conversación, también aseguró que en algún momento trabajó para personas influyentes realizando actividades ilegales, entre ellas el presunto traslado de menores. Según su relato, esos niños eran utilizados para rituales. Fue entonces cuando mencionó a la actriz Carmen Salinas.

“La Carmelita Salinas decía que era católica y te compraba a los niños y se iba a hacer sus sacrificios”, declaró el interno.

La frase provocó indignación y sorpresa en redes sociales. Poco después, el episodio fue editado y la parte donde se mencionaba directamente a la actriz fue eliminada antes de que el programa volviera a publicarse en distintas plataformas.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El fragmento original comenzó a circular en redes sociales y el capítulo alcanzó más de 13 millones de reproducciones en YouTube en apenas ocho días, convirtiéndose en uno de los más comentados del pódcast.

¿Beto aparece en el video con Carmen Salinas que se volvió viral?

La teoría más reciente que circula en redes sociales asegura que “Beto sí habría trabajado con Carmen Salinas” y que el video viral sería una prueba.

En la escena se observa a la actriz sentada en una mesa con un joven que viste una camiseta gris sin mangas y lleva la cabeza rapada, lo que generó comparaciones con el recluso entrevistado en el pódcast.



“A caray, ahí está la prueba de que Beto no miente”

“Siempre me dio miedo su cara de esta señora”

“Hay no es el mismo”

“No es el”

“Ese no es Beto, es parte de una serie”

“No es él o sí? Tiene rasgos distintos”

“No sé parece, a menos que se operó la nariz en la cárcel”

Las opiniones divididas alimentaron aún más el misterio, pero al investigar el origen del clip se descubrió que no corresponde al recluso.

¿De qué trata la película “4 Maras” de 2012 donde aparece Carmen Salinas?

El video que circula en redes sociales proviene de la película mexicana “4 Maras”, estrenada en 2012.

La historia sigue a un grupo de integrantes de una mara que intenta cruzar a Estados Unidos buscando una vida mejor. Durante el trayecto son capturados por autoridades migratorias, pero cuatro logran escapar, iniciando una peligrosa huida.

Los jóvenes terminan refugiándose con un familiar en México, donde conocen a Doña Cruz, personaje interpretado por Carmen Salinas, quien se dedica al negocio de la distribución de drogas.

Al principio la mujer les brinda alojamiento e incluso organiza una fiesta para ellos, pero todo cambia cuando aparece muerta y degollada, lo que provoca que los vecinos del barrio culpen automáticamente a los recién llegados. A partir de ese momento, la historia se convierte en una persecución marcada por la violencia, el miedo y la lucha por sobrevivir en un entorno hostil.

En cuanto al actor que aparece en la escena viral, no es el interno conocido como “Beto”. Además del evidente contraste en sus rasgos faciales, hay otro detalle que desmonta la teoría: actualmente el recluso tiene 36 años, lo que significa que en 2012 tendría alrededor de 22 años, mientras que el joven actor del video aparenta ser considerablemente más joven.

El único parecido real entre ambos es la cabeza rapada y el tono de piel, lo que bastó para que las redes sociales construyeran una historia que rápidamente se volvió viral.