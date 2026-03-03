Carmen Salinas: Joanna Vega-Biestro la defiende de señalamientos en pódcast y arremete vs. Saskia Niño de Rivera

La polémica generada en torno a Carmen Salinas, tras la difusión del testimonio de un reo en el pódcast Penitencia, continúa escalando en el mundo del espectáculo. Esta vez, la periodista Joanna Vega-Biestro lanzó fuertes cuestionamientos contra Saskia Niño de Rivera, luego de que en su programa se retomaran las declaraciones de “Beto”, un interno sentenciado a 72 años de prisión por secuestro. ¿Qué fue lo que dijo?

Carmen Salinas es señalada de, presuntamente, hacer rituales con niños

La controversia alrededor de la fallecida actriz Carmen Salinas comenzó después de que la activista Saskia Niño de Rivera difundiera en su pódcast Penitencia una entrevista con un recluso identificado como “Beto”.

Algo que llamó la atención de la comunidad digital fue que, durante la charla, el interno afirmó que en el pasado habría tenido contacto con “gente de poder”, entre ellas figuras del medio artístico.

Según su relato, una de esas personas habría sido Carmen Salinas, a quien señaló de, según él, pedirle menores para participar en rituales. Estas declaraciones provocaron reacciones en redes sociales. Aunque algunos internautas lo tacharon de mentiroso, otros más creyeron en sus palabras.

Frente a la polémica, familiares de la actriz, amigos y periodistas cercanos a Salinas, han defendido la imagen de la también política, pues aseguran que era una mujer católica que respetaba otras creencias y era incapaz de dañar a las personas.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre los presuntos rituales de Carmen Salinas?

Durante la transmisión de Sale el sol, Joanna Vega-Biestro habló sobre la reciente polémica que envuelve a Carmen Salinas, y puso en tela de juicio algunos fragmentos del relato de “Beto”, señalando inconsistencias que, desde su perspectiva, resultan difíciles de creer.

“ Hay cosas que no hay manera de poderse creer… ¿Un niño de 11 años rentando un departamento en Polanco? ”, cuestionó la periodista al aire, ya que “Beto” hizo tal aseveración.

Para Vega-Biestro, el problema no radica en la existencia del proyecto como tal, sino en la decisión de que, al editar, censurara algunos nombres, pero NO el de Carmen Salinas. Uno de los argumentos centrales de Joanna fue que, al tratarse de señalamientos contra Carmen Salinas, fallecida en 2021, no existe posibilidad de que pueda defenderse.

“ Le está dando voz en contra de una persona que, hoy por hoy, ya no se puede defender ”, afirmó, según Milenio.

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado, también conductora de Sale el sol, apuntó directamente al criterio de edición del episodio como el factor que detonó la polémica.

“ El criterio de edición fue lo que la perjudicó, o quitas todos los nombres o los dejas”, dijo la periodista.

¿Qué otros artistas presuntamente hacían rituales con niños?

Dentro de la entrevista de Saskia Niño de Rivera, “Beto” asegura que son varias las celebridades que tenían tratos con él, y es que además de Carmen Salinas, internautas comenzaron a especular sobre otros posibles nombres.

Los rumores fueron alimentados por Emiliano Aguilar, el polémico hijo de Pepe Aguilar, quien también aseguró que este tema él ya lo sabía, y que es una dinámica que otro gran número de celebridades aplica:

Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella. Emiliano Aguilar

¿Saldrán más nombres?

