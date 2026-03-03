Raquel Bigorra rompe el silencio sobre Carmen Salinas y los rumores de rituales: “Cada quien”

La actriz y conductora Raquel Bigorra fue cuestionada por la prensa sobre la controversia que volvió a colocar en la conversación pública el nombre de Carmen Salinas, luego de que un recluso hiciera declaraciones en el pódcast Penitencia. En ese espacio se mencionaron presuntos rituales y señalamientos que no han sido comprobados, lo que generó diversas reacciones en el medio artístico.

Carmen Salinas / Redes sociales

¿Qué dijo Raquel Bigorra sobre los rumores de rituales vinculados a Carmen Salinas?

Al ser cuestionada sobre las versiones que circulan en torno a Carmen Salinas y los supuestos rituales, Raquel Bigorra declaró que se trata de un tema complejo. Explicó que, desde su perspectiva, no existen elementos verificables que permitan confirmar o descartar tales acusaciones.

“Es algo que no se puede comprobar que sí, ni tampoco que no, porque no es tangible”, Raquel Bigorra

La conductora indicó que en situaciones así prefiere mantener prudencia y no emitir afirmaciones categóricas. También señaló que nunca había escuchado versiones relacionadas con rituales que involucraran menores hasta que surgieron referencias recientes en la prensa internacional, mencionando casos mediáticos como el de Jeffrey Epstein. Afirmó que le sorprendieron esas informaciones y reiteró que existen hechos difíciles de asimilar cuando se difunden en medios.

En ese contexto, Bigorra subrayó que hablar de personas que han fallecido representa una situación delicada, ya que no pueden defenderse. Sobre Carmen Salinas, indicó que considera que debe prevalecer el respeto cuando se trata de figuras que ya no están presentes para responder a señalamientos.

¿Cuál es la postura de Raquel Bigorra sobre la religión yoruba y la diversidad religiosa?

Durante la conversación, la actriz Raquel Bigorra hizo referencia a la diversidad de creencias y explicó que conoce a personas que practican la religión yoruba. Señaló que respeta esas convicciones y que mantiene un trato cordial con quienes forman parte de distintas expresiones religiosas.

Bigorra explicó que, en su caso, su formación familiar estuvo vinculada principalmente al catolicismo, aunque reconoció que en Cuba existe un importante sincretismo religioso que combina tradiciones africanas y católicas. Comentó que ha asistido a celebraciones vinculadas a deidades, como parte del contexto cultural, pero aclaró que no practica rituales esotéricos.

En sus declaraciones recientes, reiteró que cada persona tiene la libertad de mantener el trato que considere con sus creencias.

“Conozco a muchas personas que pertenecen a la religión yoruba y pues también los respeto. Y también si me los encuentro, saludo y todo, cada quien tiene el trato directo que quiera tener” Raquel Bigorra

¿Por qué también acusaron a Raquel Bigorra de practicar brujería?

El tema de los señalamientos no es nuevo para Raquel Bigorra. Durante varios años, la conductora fue vinculada con supuestas prácticas esotéricas debido a sus raíces cubanas y al sincretismo religioso característico de la isla.

En la conversación con Yordi Rosado, explicó que en una ocasión un hombre que se autodenominaba brujo contactó a medios de comunicación para asegurar que ella realizaba trabajos de brujería. Bigorra señaló que con el tiempo aprendió a no dar relevancia a ese tipo de comentarios y a mantener distancia de esas versiones.

“En Cuba hay muchísimo sincretismo, tiene que ver con la cultura porque existen deidades que vienen de África y lo que trajeron los españoles. Claro que alguna vez fui a una fiesta donde se celebraba alguna deidad, pero mi familia era más católica” Raquel Bigorra

Indicó que no se considera practicante de brujería y que su fe está centrada en creencias tradicionales. Asimismo, afirmó que nunca se ha sentido víctima de algún tipo de ritual y que prefiere no enfocarse en ideas que puedan generar inseguridad.

En medio de esos antecedentes, la conductora decidió abordar el tema con humor en el ámbito musical. Recientemente colaboró con el grupo Súper lamas en el sencillo “Macumba”, una canción que alude a conceptos asociados popularmente con la brujería. El proyecto, explicó, surgió de manera espontánea y fue grabado en locaciones costeras.

“Ahora estoy muy contenta porque me digan bruja; les digo ‘sí, macumba’, y ahí está el tema”

