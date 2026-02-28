Carmen Salinas: ¿La Bruja de los famosas confirma rituales con niños? Ahora hasta señalan a Maribel Guardia

El nombre de Carmen Salinas volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de que resurgieran acusaciones que la vinculan, supuestamente, con rituales y brujería. Todo estalló tras una entrevista difundida por Saskia Niño de Rivera en su pódcast Penitencia, donde un reo identificado como “Beto” lanzó declaraciones que generaron indignación y escepticismo en redes sociales.

Aunque la familia de la actriz desmintió tajantemente cualquier vínculo de la fallecida con rituales o sacrificios, un segundo video grabado en el Mercado de Sonora encendió nuevamente la polemica. En esta ocasión, una mujer conocida como “la Bruja de las famosas” mencionó a varias celebridades que, según ella, han visitado el lugar, entre ellas la propia Carmen Salinas y Maribel Guardia.

¿Qué dijo el reo en el pódcast ‘Penitencia’ sobre Carmen Salinas y presuntos rituales con niños?

La controversia comenzó cuando en el pódcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, un interno aseguró haber trabajado con “gente de poder”, incluyendo celebridades del espectáculo. En su testimonio, afirmó que Carmen Salinas, según él, le encargaba niños para rituales, una declaración que de inmediato provocó una ola de reacciones.

Las palabras del reo generaron impacto por la gravedad del señalamiento. Sin embargo, gran parte de los usuarios en redes sociales cuestionaron la veracidad del testimonio y señalaron que no existen pruebas que respalden dichas afirmaciones. La acusación se mantiene en el terreno de lo dicho por una sola persona, sin sustento documental.

Ante el escándalo, familiares de la actriz salieron a defender su memoria. Su nieta, Marisol Monge, recordó que su abuela era una mujer profundamente católica y solidaria con los niños. Además, exigió que la activista ofreciera una disculpa pública por utilizar el nombre de la actriz en un contexto tan delicado.

Por su parte, el periodista Gabo Cuevas también expresó que la actriz era creyente y respetuosa de otras religiones, pero jamás habría participado en algo que implicara dañar a un menor.

¿Qué respondió la hija de Carmen Salinas en Ventaneando sobre las acusaciones?

En entrevista para Ventaneando, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, manifestó su molestia ante lo que calificó como mentiras.

“Estoy algo molesta porque no es posible que usen el nombre de mi madre ya estando ahora sí que con nuestro padre Dios y que hablen tanta estupidez. Hay gente que se lo ha creído. ¿Cómo pueden hablar de una estupidez de que mi mamá trabajara con bebés para hacerles rituales? Todos ustedes sabían quién es mi madre. Estamos aquí para defenderla”, comentó.

La hija de la actriz reiteró que su madre era una mujer de fe y consideró “absurdo” vincularla con brujería o sacrificios. Además, confirmó que ya está en contacto con abogados en caso de que sea necesario emprender acciones legales para proteger la memoria de su madre.

Así fue a confesión de Beto:

El Beto habla de como siendo abandonado en la calle desde niño lo compran personas con dinero para convertirlo en asesino y secuestrador.

Habla de varios personajes en la política y el medio artístico le pagaban, incluso para que les llevara bebés para sacrificios, entre ellos… pic.twitter.com/3wXgIirloO — 𝕭𝖗𝖊𝖓𝖓🖤🤍 (@Brenn0505) February 25, 2026

¿La ‘bruja de las famosas’ del Mercado de Sonora confirma sacrificios de Carmen Salinas?

Cuando parecía que la polémica con la actriz Carmen Salinas comenzaba a bajar, un nuevo video del canal Dulce Gipsy volvió a encender la conversación. En la grabación, realizada en el Mercado de Sonora de la CDMX, una mujer identificada como la famosa madrina Estela mejor conocida como ‘la Bruja de las famosas’ aseguró llevar 22 años trabajando en el lugar. Al ser cuestionada sobre qué celebridades han pasado por ahí, respondió:

“Niurka. Pasó y me vio y entró, me saludó y le digo, ‘Mira, acá tengo a mi mamá Chola.’ No sé qué le pidió. Entró y después regresó la señora a agradecer. O sea, Maribel Guardia, no, muchísima gente Carmen Salinas también estuvo aquí, luchadores famosos.” ‘la Bruja de las famosas’

La declaración se volvió viral porque el video fue publicado semanas antes de la entrevista con el reo, lo que llevó a algunos usuarios a especular sobre coincidencias. No obstante, la mujer en ningún momento afirmó que Carmen Salinas realizara rituales, sacrificios o prácticas de brujería; únicamente dijo que estuvo en el mercado. Tampoco detalló si las celebridades acudieron por curiosidad, por compras generales o por algún tipo de consulta espiritual.

¿Qué otros famosos fueron mencionados en los videos del Mercado de Sonora?

En otro clip del mismo canal, una segunda mujer aseguró que no solo artistas, sino también influencers, youtubers y figuras de la farándula visitan el lugar o mandan por artículos relacionados con santería.

“Rituales especiales porque pues hay gente que viene ya muy mal y les ayudamos. Gente de todo tipo, vienen muchos youtuber, muchos tiktokers”, expresó.

La entrevistadora añadió: “Las brujas que trabajan aquí también llegaron a ver a la modelo Sabrina Sabrock, a Laura Bozzo y a muchos famosos más.”

Otra mujer explicó: “No vienen, mandan por sus cosas, porque para todo el tema de la santería, que es una de las religiones ocultos más importantes actualmente en México, vienen muchos a comprar todo esto.”

Incluso se mencionó que existen fotografías antiguas de celebridades en el mercado ¡Y sí las hay!

Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna evidencia que respalde las acusaciones mencionadas en el pódcast de Saskia Niño de Rivera ni en los videos grabados en el Mercado de Sonora.