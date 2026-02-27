Hija de Carmen Salinas lanza advertencia tras acusaciones, ¿confirma demanda vs. Saskia Niño de Rivera?

El nombre de Carmen Salinas ha sido tendencia en los últimos días. Esto, a raíz de una entrevista que Saskia Niño de Rivera le hizo a un presidiario que acusó a la actriz de, supuestamente, utilizar niños para rituales.

Lejos de las opiniones divididas que ha generado este testimonio, la familia de la actriz se ha mostrado indignada. Se reportó que, aparentemente, están planeando ejercer acciones legales contra Saskia. En medio de toda la controversia, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen, se pronuncia y lanza una contundente advertencia.

Carmen Salinas / Redes sociales

¿Carmen Salinas supuestamente hacía ritos con niños?

Todo comenzó cuando Saskia Niño de Rivera, a través de su pódcast ‘Penitencia’, compartió la entrevista que le hizo a Beto, un presidiario. El hombre mencionó que, presuntamente, llegó a trabajar con “gente de poder”, incluyendo celebridades.

Según su versión, Carmen Salinas, quien, supuestamente, le encargaba niños para supuestamente usarlos en rituales. Si bien la mayoría de los internautas desacreditó el testimonio, algunos lo han puesto en tela de juicio.

Tanto sus nietos como el periodista Gabo Cuevas, quien ha dicho haber sido muy cercano a la celebridad, han señalado que ella era “católica” y, si bien respetaba las religiones, nunca haría algo para dañar a otro ser vivo.

Especialmente su nieta, Marisol Monge, recordó que su abuela solía ser muy generosa con los niños, por lo que ha exigido que la activista dé una disculpa pública por “usar el nombre de Carmen como una estrategia para atraer más seguidores”.

Entrevista sobre Carmen Salinas

¿Qué dijo la hija de Carmen Salinas ante los señalamientos contra su mamá?

En entrevista para Ventaneando, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, expresó su molestia ante todo lo que se dice de su mamá. Afirmó que todo era mentira y reiteró que la actriz era una mujer muy dedicada a su fe, por lo que sería “absurdo” que se involucrara en cosas relacionadas con la brujería.

Dijo que estas afirmaciones solo “manchaban” la reputación de la celebridad y señaló que siempre van a defenderla sin importar lo que pase.

“Estoy algo molesta porque no es posible que usen el nombre de mi madre ya estando ahora sí que con nuestro padre Dios y que hablen tanta estupidez. Hay gente que se lo ha creído. ¿Cómo pueden hablar de una estupidez de que mi mamá trabajara con bebés para hacerles rituales? Todos ustedes sabían quién es mi madre. Estamos aquí para defenderla”, indicó.

Mencionó que el nombre de su mamá era una “marca registrada”, por lo que ya están hablando con abogados para ver qué se puede hacer legalmente. Concluyó diciendo que no quiere saber nada de Saskia, pues la considera en parte responsable de todo este escándalo.

“He hablado con los abogados. Tenemos que ver cómo lo manejamos porque han cambiado las leyes, como ya no vive la persona afectada, que es mi madre. ¿Qué te puedo decir? No tengo palabras de lo molesta que estoy para dirigirme a ella. No puedo. Estoy muy molesta porque están manchando el nombre de mi madre. No se vale”. Hija de Carmen Salinas

¿Qué ha dicho Saskia Niño de Rivera ante las declaraciones de la familia de Carmen Salinas?

Hace unas horas, Saskia Niño de Rivera compartió un video hablando sobre la polémica entrevista en la que se menciona a Carmen Salinas. Sin hablar sobre la actriz o lo que ha dicho su familia, afirmó que su pódcast ‘Penitenciaria’ no era de “espectáculos o entretenimiento”, sino que era un proyecto para dar visibilidad a las personas en prisión.

Le pidió a su público que ya no alimentara “el morbo” y aseguró que lo expresado por sus entrevistados “no representa su postura o la de su equipo”.

“Penitencia no existe para alimentar el morbo. Existe para entender el dolor. Y si no somos capaces de sostener esa conversación con responsabilidad, estaremos fallando justo en lo que decimos querer cambiar. Las opiniones y testimonios expresados en este contenido son de quienes los emiten y no representan la postura institucional de Penitencia, su equipo o colaboradores”, resaltó.

