Saskia Niño de Rivera reacciona a posible demanda de la familia de Carmen Salinas tras polémica entrevista

Saskia Niño de Rivera ha estado en el ojo del huracán luego de que, a través de su podcast ‘Penitenciaria’, compartió el testimonio de un criminal que señaló a Carmen Salinas de, presuntamente, hacer rituales con niños.

Por supuesto, esto generó mucha indignación no solo en los fans de la actriz, sino también en su familia, quienes consideran una “total falta de respeto” a su memoria. Tras muchos días de silencio, Saskia reaparece con una respuesta contundente, ¿se disculpó con la familia de la celebridad?

¿La familia de Carmen Salinas demandará a Saskia Niño de Rivera?

Tras la controversial entrevista en la que se menciona a Carmen Salinas, su familia dejó clara su intención de emprender acciones legales. En su momento, el periodista Gabo Cuevas, quien es muy cercano a la familia, dijo haber tenido contacto con María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, quien le habría comentado que ya están tratando el asunto con abogados.

“Yo estuve en comunicación con su hija; le escribí por la mañana… Escuche su respuesta, me puso: ‘Mira, chiquito, te agradezco que la hayas defendido de este tipejo, pero te comento que por ahora, no podemos decir nada por un tema legal. En cuanto pueda, serás el primero en recibir este mensaje’. A raíz de este mensaje, me queda claro que van a emprender un proceso como familia hacia la publicación que hizo Saskia sobre el contenido que presentó”. Gabo Cuevas

Por su parte, los nietos de la celebridad acusaron a Saskia de usar el nombre de su abuela como “estrategia” para ganar más seguidores y exigieron una disculpa pública por parte de la activista.

“Realmente estoy consternado, decepcionado. Yo sé que así hay figuras en el medio que te tiran mie… por nada. Espero que recapacite y se enfoque en hacer contenido de calidad. Que no se metan en la vida de los demás. De un proyecto que pudo haber sido súper bonito, lo lleva hacia el morbo”, dijo Manuel Monge.

En tanto que Marisol Monge señaló: “Sí, estaría bueno que se disculpara. Ya mi mamá tomará las medidas que quiera tomar también, que se atenga a las consecuencias. Tiene todas las de perder”.

¿Cómo respondió Saskia Niño de Rivera ante la posible demanda de la familia de Carmen Salinas?

Saskia Niño de Rivera, a través de redes sociales, compartió un video expresando su postura ante la polémica de Carmen Salinas. La activista empezó diciendo que su pódcast no es de “espectáculos”, sino una vía para que se escuche la voz de aquellos que están en prisión.

Aseguró que la intención nunca fue “señalar a terceros”, sino simplemente exhibir la historia de Beto, por lo que pidió que la narrativa no se desvíe.

Saskia Niño de Rivera “En algunos relatos pueden aparecer nombres propios como parte de la narrativa de quien cuenta su historia. Sin embargo, el propósito del proyecto no es señalar a terceros ni convertir testimonios en juicios paralelos. El foco siempre ha sido comprender las raíces de la violencia para contribuir a su prevención”.

Y agregó: “Reducir estas conversaciones a la especulación sobre identidades desvía la atención del tema central: la urgencia de atender las infancias violentadas y de comprender cómo el trauma no tratado puede perpetuar ciclos de violencia”.

Finalizó indicando que el objetivo de su proyecto no es “alimentar el morbo” y pidió al público no hacer más especulaciones sobre el tema, aclarando que todo lo dicho en cada entrevista no “representa la postura institucional de Penitencia, su equipo o colaboradores”.

¿Cómo reaccionó la familia de Carmen Salinas?

Hasta el momento, los familiares de Carmen Salinas no han respondido al mensaje de Saskia. En tanto que las especulaciones continúan. Muchos internautas aseguran que los familiares continuarían con su decisión de emprender alguna acción legal, pues la activista jamás se disculpó de forma directa.

Y es que Saskia solo se limitó a pedir un alto al “morbo” y comprender que su proyecto solo busca “exponer la vida de aquellos que están en prisión y sus motivos”.

“Penitencia no es un pódcast de entretenimiento ni de espectáculo. Es un proyecto que busca comprender el origen de la violencia a través de testimonios de personas privadas de la libertad. Su objetivo es visibilizar las consecuencias del trauma complejo, la violencia extrema en la infancia y los contextos estructurales que inciden en la construcción de conductas delictivas”, resaltó.

