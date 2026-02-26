El hijo de Carmen Salinas brilló por lo alto en el mundo artístico, pero murió de manera trágica

Sin duda alguna, Carmen Salinas fue una de las actrices más queridas de México. Lastimosamente, a casi 5 años de su partida, su nombre resurge luego de que un presidiario la señalara, presuntamente, de estar involucrada en rituales con niños.

Aunque la gran mayoría, principalmente fanáticos, ha calificado estas acusaciones como “absurdas” y “una total falta de respeto a su memoria”, muy pocos han puesto en tela de juicio el tema. Incluso, unos cuantos han comenzado a pensar que presuntamente tuvo algo que ver con la muerte de su hijo, Pedro Plascencia Salinas. Te contamos quién era él y la forma trágica en que partió de este mundo.

Hijo de Carmen Salinas / Redes sociales

No te pierdas: Gabo Cuevas defiende a Carmen Salinas ante acusaciones que la señalan de hacer rituales con niños

¿Quién fue Pedro Plascencia Salinas, hijo de Carmen Salinas?

Pedro Plascencia Salinas, hijo de Carmen Salinas, fue un compositor y pianista mexicano. Nació el 7 de noviembre de 1956. En su momento, se llegó a decir que la actriz descubrió su talento para la música cuando tenía cinco años.

Al verlo tocar una canción, decidió apoyarlo e inscribirlo en la Escuela Libre de Música Juan León Mariscal. Su debut fue en 1973, luego de que sustituyera a un pianista que faltó a uno de los shows de su mamá en Jalisco.

Con el tiempo, se convirtió en el director musical de su madre. En tanto que también comenzó a trabajar musicalizando películas y telenovelas. Algunos de los proyectos en los que participó fueron:

Cuna de lobos

El extraño retorno de Diana Salazar

En carne propia

En cuanto al plano personal, se casó con la actriz Licia Suárez, con quien procreó dos hijas. Era un músico sumamente prometedor y tenía un gran futuro por delante. Desafortunadamente, murió en 1994.

Hijo de Carmen Salinas / Redes sociales

Te recomendamos: Muerte de Carmen Salinas: A cuatro años de su fallecimiento, familia asegura que su alma “habita” su hogar

¿Cómo murió Pedro Plascencia Salinas, hijo de Carmen Salinas?

El 19 de abril de 1994, se anunció que había muerto tras luchar contra el cáncer de pulmón que le habían detectado meses antes. En ese momento, la propia Carmen Salinas contó que, durante sus últimos días de vida, Pedrito, como solía llamarlo de cariño, sufrió mucho por los dolores de su enfermedad. Confesó que el músico hasta llegó a pensar en quitarse la vida.

“Él quería que le dieran una pistola porque se quería dar un balazo, no aguantaba los dolores… (Estaba) todo hinchado por la quimioterapia. Había un amigo de él músico, Pancho Sainz, que lo tenía agarrado de la mano, corre mi nuera y le pone un tocadiscos chiquito y le pone una música relajante”, contó Carmen.

La actriz también detalló que, cuando se enteró de la noticia, se desmayó, por lo que sus allegados tuvieron que ponerle oxígeno para que reaccionara: “Estaba yo así agachada y me dice el Padre: ‘Carmelita, ya se fue Pedrito’. Caí al suelo desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”, relató entre lágrimas.

Luego de que se viralizara la acusación de que, presuntamente, hacía ritos con niños, algunos internautas llegaron a decir que la actriz, de alguna manera, pudo haber provocado el deceso de su hijo. Por supuesto, la mayoría de los usuarios salieron a defenderla y pedir respeto tanto para la memoria de la celebridad como para la de su hijo.

¿Qué dijo la familia ante las acusaciones contra Carmen Salinas?

En la emisión más reciente de su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas dijo haber tenido comunicación con María Eugenia, hija de Carmen Salinas. La mujer, de forma breve y concisa, mencionó que ya se estaban tomando medidas legales.

Y es que, al parecer, los allegados de Carmen piensan demandar a Saskia Niño de Rivera, quien fue la que entrevistó al presidiario que hizo las graves acusaciones contra Carmen.

Gabo Cuevas “La familia de Carmen Salinas ya tomó una decisión. Yo estuve en comunicación con su hija; le escribí por la mañana… Escuche su respuesta, me puso: ‘Mira, chiquito, te agradezco que la hayas defendido de este tipejo, pero te comento que por ahora, no podemos decir nada por un tema legal. En cuanto pueda, serás el primero en recibir este mensaje’. A raíz de este mensaje, me queda claro que van a emprender un proceso como familia hacia la publicación que hizo Saskia sobre el contenido que presentó”.

Mira: Hija de Carmen Salinas cree que la actriz está “cayendo en el olvido” desde su fallecimiento