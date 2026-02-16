¿Gabo Cuevas y Poncho de Nigris llegaron a acuerdo millonario tras pleito? El reportero revela qué pasó

La semana pasada, Gabo Cuevas y Poncho de Nigris fueron tendencia en redes sociales por el pleito que tuvieron durante la conferencia de prensa del King Royale 2026. El actor impidió que el periodista entrara al evento y le reclamó por unos comentarios que hizo en el pasado acerca de sus hijos.

Tras el enfrentamiento, Gabo advirtió que tomaría medidas legales contra Poncho. Argumentó que lo había agredido verbalmente y le rompió su “equipo de trabajo” (un celular de marca). Muchos pensaron que esto sería el inicio de una guerra de dimes y diretes entre estos personajes. No obstante, y para sorpresa de todos, el reportero ya se “echó para atrás”: reveló que ya no tomará acciones legales, ¿cuál es la razón?

Poncho de Nigris y Gabo Cuevas

¿Por qué Gabo Cuevas y Poncho de Nigris se pelearon?

La pelea entre Gabo Cuevas y Poncho de Nigris se remonta a mediados de 2025. En aquel entonces, Gabo criticó a Poncho por haber dicho que, en su familia, no habría una mujer que trabajara en hacer contenido para adultos en internet. Indicó que llegaría el “karma” del actor y pagaría sus palabras con sus hijos.

El exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ se molestó mucho, pues consideró que le estaba “deseando la muerte” a sus vástagos, por lo que le exigió que le dijera esos comentarios en la cara.

Justo antes de la conferencia de prensa del King Royale 2026, Gabo estaba en un enlace en vivo para el programa ‘Dulce y picosito’ cuando, de la nada, se acercó Poncho y lo empezó a atacar. Lo llamó “cobarde” por no confrontarlo y le jaló el audífono que tenía en el oído, provocando que su celular se cayera.

Si bien Cuevas intentó explicarle que sus palabras fueron sacadas de contexto, Poncho se negaba a escuchar y reiteró que no entraría a la conferencia. Luego de esto, Gabo advirtió que tomaría acciones legales. En respuesta, el actor afirmó que solo defendía a sus hijos y considera que no hubo agresión.

Gabo Cuevas / Redes sociales

¿Qué pasó con la demanda de Gabo Cuevas vs. Poncho de Nigris?

A través de su canal de YouTube, Gabo Cuevas anunció que ya no tomaría acciones legales contra Poncho de Nigris. De acuerdo con su versión, hubo un “intermediario” que le dijo que el actor ya se había tranquilizado y admitió que su “reacción estuvo mal”.

Supuestamente, De Nigris está dispuesto a dejar este asunto atrás y hasta comprarle un nuevo teléfono. Al parecer, el famoso quiere ofrecerle una disculpa a Cuevas. Presuntamente, ya hasta se había gestionado una llamada por Zoom para aclarar las cosas, pero, por cuestiones laborales, ninguno de los involucrados pudo asistir.

No obstante, reafirmó su decisión de detener este asunto, pese a tener “grandes abogados a la mano que están dispuestos a representarlo de forma gratuita”.

“Quiero decirles, de viva voz, que, si el señor Poncho de Nigris me llama, voy a estar más tranquilo. No necesito que me compre un celular porque yo trabajo… Por supuesto, si él lo da de corazón, bienvenido. Ya no voy a continuar con el proceso porque tengo una familia que, estos días, ha sido muy pesada por ellos. En este momento solo quiero trabajar, seguir con mi estilo de vida” Gabo Cuevas

Culminó diciendo que está “muy tranquilo” y espera poder arreglar las cosas con Poncho, pues le tiene un gran aprecio por la amabilidad que le mostró en el pasado: “Si Dios perdonó, ¿por qué nosotros no? No voy a hablar desde la viscera”, resaltó.

¿Qué ha dicho Poncho de Nigris sobre las declaraciones de Gabo Cuevas?

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha emitido declaraciones sobre lo dicho por Gabo Cuevas. Tan solo ha usado sus redes sociales para promocionar el King Royale 2026, que se celebra el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey.

Según el intermediario que habló con Gabo Cuevas, el actor ya está más tranquilo y está dispuesto a una conciliación para que este asunto no escale. Todo esto ha provocado reacciones divididas en redes sociales. Si bien algunos creen que el periodista debería seguir con la demanda, otros consideran que ambas partes exageran.

