¿Majo Aguilar habría sido internada por presunto abuso de sustancias? Gabo Cuevas revela detalles

Una nueva polémica sacude a la familia Aguilar. En el programa Dulce y Picosito, el periodista Gabo Cuevas soltó una bomba que ha generado revuelo entre los seguidores de Majo Aguilar. Según sus declaraciones, la cantante habría enfrentado presuntamente un episodio delicado relacionado con el supuesto abuso de sustancias, lo que habría derivado en una hospitalización.

Mira: ¿Yuridia dejó fuera a Ángela Aguilar de Qué agonía? La cantante responde y lanza recomendación a haters, VIDEO

Majo Aguilar sufre crisis de salud y conmueve con emotivo mensaje en redes / IG: @majo__aguilar /

¿Qué se sabe del presunto problema de adicciones de Majo Aguilar, según Gabo Cuevas?

En medio de la discreción con la que Majo Aguilar ha manejado su vida personal, un nuevo escándalo sacude a la dinastía más famosa de la música mexicana. Gabo Cuevas, conocido por sus revelaciones en el mundo del espectáculo, aseguró que la intérprete de No voy a llorar presuntamente habría enfrentado un serio problema de adicciones que supuestamente la habría llevado a ser internada en una clínica de rehabilitación.

“Me contaron que Majo es una persona que se rehabilitó y me lo dijo una persona que la ayudó”, aseguró Cuevas, quien también mencionó que este hecho habría afectado su relación con Pepe Aguilar. “La razón por la que Pepe no empatizaba tanto era porque cuando Majo tuvo la relación con Gil Cerezo, en uno de los tantos momentos de fiesta, estaba en un restaurante bar muy exclusivo y tuvieron que llamar a una ambulancia porque se desvaneció de algo que había consumido”, narró.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de Majo Aguilar, el periodista insistió en que la joven fue internada tras ese incidente. “Salió en una ambulancia por un motivo de sobredosis, pero es admirable porque ha salido adelante, a partir de ahí se atendió porque tuvo un problema con esas sustancias blancas”, agregó.

Así lo contó Gabo Cuevas:

¿Qué pasó en la fiesta de una famosa donde presuntamente Majo Aguilar fue auxiliada?

Gabo Cuevas también mencionó otro momento que lo dejó preocupado. Asegura haber visto a Majo Aguilar en una fiesta organizada por una querida actriz, donde la notó “muy perdida”. Aunque no dio detalles específicos sobre lo que habría consumido, el periodista fue enfático: “No puedo decir que no”.

Este tipo de situaciones, según él, han sido motivo de preocupación para personas cercanas a Majo, quienes incluso la habrían ayudado a ingresar a rehabilitación. “Estas personas que la auxiliaron, la internaron, estuvo internada y eso ha sido un punto negativo con la familia Aguilar”, dijo.

La versión de Cuevas ha generado controversia, sobre todo porque Majo Aguilar no ha hablado públicamente sobre estos presuntos episodios. Por esta razón, toda la información antes mencionada queda en puntual calidad de RUMOR.

Mira: Majo Aguilar gana la batalla vs. Ángela Aguilar y Christian Nodal tras enfrentarse en premios Juventud 2025

Gabo Cuevas

¿Cómo es realmente la relación de Majo Aguilar con la dinastía Aguilar y Pepe Aguilar?

Majo Aguilar ha sido transparente al hablar sobre su relación con la familia Aguilar, aunque este no ha sido tan cercano como muchos imaginarían. En diversas entrevistas, la cantante ha revelado que no supo que pertenecía a la famosa dinastía hasta los ocho años, cuando descubrió que su padre era Antonio Aguilar hijo.

La relación con ellos, según ha dicho, es cordial pero no íntima. Y ahora, con las declaraciones de Gabo Cuevas, se suma una nueva capa de tensión: el presunto rechazo de Pepe Aguilar hacia Majo por sus comportamientos en fiestas y su supuesto problema de adicciones.

Lee: Majo Aguilar alza la voz en medio de la guerra de sus primos Emiliano y Leonardo, hijos de Pepe Aguilar

Majo Aguilar habla sobre la situación tensa que vivieron su tío Pepe y su primo Emiliano / Especial

¿Majo Aguilar ha respondido a las acusaciones sobre presunto abuso de sustancias?

Hasta el momento, Majo Aguilar no ha emitido ninguna declaración directa sobre las acusaciones de abuso de sustancias ni sobre la supuesta hospitalización.

En junio pasado, se viralizó un video en redes sociales donde se aseguraba que Majo se presentó en estado de ebriedad en un escenario. Aunque no se confirmó oficialmente, el clip generó especulaciones sobre su estado de salud y su comportamiento en eventos públicos. ¿Será? Sin embargo, todo se mantiene en el terreno de la especulación.