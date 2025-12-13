Ángela Aguilar arma decoración de Navidad y se olvida de los papás de Nodal, ¿problemas en el paraíso?

Ángela Aguilar ya encendió el espíritu decembrino en casa y, como cada año, compartió con sus seguidores un vistazo a su decoración navideña. Entre esferas personalizadas y decoraciones, llamó la atención un detalle que no pasó desapercibido: los nombres que adornan su árbol incluyen a varios integrantes cercanos de su círculo… menos a sus suegros. La ausencia desató toda clase de teorías en redes sociales, y mientras algunos lo tomaron como un simple descuido, otros ya se preguntan si este faltante podría ser señal de que no todo estaría tan en calma en el paraíso.

Ángela Aguilar presume su Navidad 2024: ¿por qué no aparecen los papás de Christian Nodal en la decoración? / Foto: Redes sociales

¿Por qué Ángela Aguilar no puso esferas de los papás de Christian Nodal en su árbol de Navidad?

La decoración navideña de Ángela Aguilar compartió a través de sus historias de Instagram las esferas personalizadas que adornan su árbol. Entre los nombres escritos con letra elegante destacan los de su papá, Pepe Aguilar; sus hermanos, Leonardo y Aneliz Aguilar; así como el de su mamá Aneliz Álvarez Alcalá. Tampoco faltan las esferas dedicadas a su esposo, Christian Nodal, y a la propia Ángela, reforzando el lado más íntimo y familiar de la época.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue quiénes no aparecieron. Las esferas no incluyen los nombres de Jaime González y Silvia Cristina Nodal, padres del cantante y suegros de la integrante de la dinastía Aguilar, algo que generó especulación inmediata entre los seguidores de ambos artistas. La ausencia no es menor, pues se ha mencionado públicamente que ellos mantienen una relación muy cercana con Cazzu, expareja de Nodal, y con su nieta Inti, la hija del cantante y la artista argentina.

El tema cobró aún más fuerza cuando el periodista Javier Ceriani aseguró que los padres de Nodal incluso presuntamente habrían asistido al cumpleaños de la menor en Argentina, lo que avivó preguntas sobre cómo se están acomodando las dinámicas familiares tras el matrimonio de Nodal y Aguilar.

Esferas de la decoración navideña de Ángela Aguilar, donde brillan por su ausencia los nombres de los papás de Nodal. / Foto: Redes sociales

Ángela Aguilar comparte momentos de Navidad con Nodal

Ángela Aguilar dejó ver que en su hogar la Navidad llegó con fuerza, y quienes se llevaron el protagonismo fueron sus mascotas, todas enfundadas en pijamas navideñas rojas. Las pequeñas mascotas se movían con absoluta naturalidad mientras jugaban.

Pero hubo una escena que robó cámara: mientras Christian Nodal tocaba la guitarra tranquilamente en la sala, una de las perritas de Ángela decidió hacerle compañía muy de cerca. Se trata de su pug, que no se despegaba del cantante y parecía encontrar en él un lugar perfecto para pasar la tarde. Ante lo que Ángela Aguilar escribió “La más encimosa”, refiriéndose al cariñoso comportamiento de la pug.

Ángela Aguilar presume que comenzó la Navidad junto a Nodal. / Foto: Redes sociales

¿Cómo comenzó la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La historia de Ángela Aguilar y Christian Nodal se remonta a 2020, cuando colaboraron en “Dime cómo quieres”, un éxito que puso a ambos en el centro de conversaciones no solo por la canción, sino por la química evidente en pantalla. Aunque en aquel momento ambos aseguraron que la colaboración era estrictamente profesional, entre los seguidores surgió la sospecha de que había algo más detrás de cámaras. Con el tiempo, la cantante de “El equivocado” y “Qué agonía” reconocería que sí hubo una afinidad emocional temprana, aunque la situación personal de Nodal en esa etapa impidió que esa conexión avanzara.

En los años siguientes, cada uno siguió caminos separados. Nodal vivió relaciones sentimentales que se hicieron públicas, incluida su etapa con la cantante argentina Cazzu, con quien tuvo una hija. La separación de esa relación se confirmó a principios de 2024, marcando un punto de cambio en la vida del intérprete. Fue entonces cuando los caminos de Ángela Aguilar y Nodal volvieron a encontrarse sin los obstáculos que en el pasado habían frenado cualquier posibilidad. Su cercanía se intensificó y, tras semanas de rumores, ambos confirmaron su relación, generando debate en redes y reacciones encontradas entre los fans del regional mexicano.

Lo que sí quedó claro para muchos es que el vínculo entre ellos surgió de manera apresurada. En julio de 2024, la pareja se casó en una ceremonia privada, un paso que sorprendió por su discreción pero que también confirmó que su historia tenía un trasfondo previo. Las afirmaciones recientes de Ángela Aguilar, especialmente cuando habló de un “amor pausado” y quizá en medio de una infidelidad por parte de Nodal.

