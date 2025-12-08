Ángela Aguilar quiere actuar: ¿dejará el regional mexicano? “Dramática soy”, admite

Desde hace meses, Ángela Aguilar ha acaparado titulares no solo por su música sino por cada paso que da en su vida personal, especialmente tras su matrimonio con Christian Nodal. Pero ahora, la cantante volvió a sacudir las redes con una confesión que pocos esperaban: la joven artista abrió la posibilidad de incursionar en la actuación, un terreno que nunca había explorado de manera profesional, pero que, según sus propias palabras, siempre ha llamado su atención.

Ángela Aguilar reaparece en redes con un nuevo look.

¿Ángela Aguilar quiere iniciar una carrera en la actuación?

En entrevista Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, explicó que las emociones que transmite en sus videoclips le han permitido experimentar un poco con la interpretación, lo que la motivó a considerar la actuación como una posibilidad real:

“Me encantaría, me encantaría aunque yo no sé como le hacen los actores o sea para poder meterse en esos papeles se me hace impresionante… siento que quizá las interpretaciones de las canciones son como un poco como actuar porque tú tienes que sentir lo que estás cantando, pero siento que sí es un mundo que me encantaría explorar”, dijo la cantante.

Tras el escándalo con Nodal, Ángela Aguilar afirma que quiere dar buen ejemplo a las niñas.

¿Ángela Aguilar podría dejar de cantar por la actuación?

Ángela Aguilar dejó claro que la actuación le parece un reto emocionante. Sin embargo, no tiene un proyecto definido ni una oferta formal, pero sí una disposición auténtica para aventurarse cuando llegue el momento.

Para Ángela, el proceso creativo es fundamental, y asegura que la sensibilidad que exige cantar podría ayudarla a interpretar personajes de forma convincente.

“Dramática sí soy, entonces quizás quizás por ahí se puede hacer algo”, dijo entre risas.

Por ahora, Ángela Aguilar no ha dicho que pondrá en pausa su carrera musical para perseguir este sueño; habrá que esperar a que llegue el momento indicado

¿Ángela Aguilar duda seguir casada con Christian Nodal?

En su charla con L.A. Times, Ángela Aguilar no solo confesó que le gustaría incursionar en la actuación cuando llegue la oportunidad, sino que también expresó su deseo de seguir sumando años junto a Nodal, más allá de los dos que ya llevan casados.

“Todo muy bien, nadie pensó que llegaríamos al año. Ahora falta cumplir dos (risas)… y los que vengan, si Dios quiere.” Ángela Aguilar.

La cantante dejo claro que ha tratado de no dejarse caer ante lo negativo aunque le afecte: “Para mí es muy importante la salud mental. Es importante no creerte tanto, no ser tan egoísta con tus problemas, porque hay gente que realmente la está pasando mal. Sí me siento afortunada de tener a mi familia con salud, de estar juntos, de tener esta oportunidad de poder trabajar. Obviamente, las cosas negativas me afectan, pero lo de salir adelante ni siquiera puedes ponerlo en duda; es algo que no está en discusión.”