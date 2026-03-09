Mariana Seoane, tras posar con Ángela Aguilar y Nodal, ‘pelusea’ una colaboración con ella y ¿con Cazzu sí?

Las puertas se siguen cerrando para Ángela Aguilar, pues luego de que Amanda Miguel mencionó que no le gustaría trabajar con la joven cantante, ahora la actriz y cantante Mariana Seoane fue cuestionada sobre la posibilidad de colaborar con la integrante de la dinastía Aguilar y respondió que no le interesaría hacerlo. Sin embargo, la intérprete también habló sobre si aceptaría realizar un proyecto musical con Cazzu, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

Mariana Seoane habla de Ángela Aguilar y revela si aceptaría un dueto con Cazzu. / Rredes sociales

¿Qué dijo Amanda Miguel de Ángela Aguilar?

Durante su participación en el programa De primera mano, la cantante Amanda Miguel se refirió al talento femenino en la música y fue cuestionada sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar. Al respecto, la intérprete de “Castillos” respondió de manera directa:

“No me llama la atención su voz”, señaló Amanda Miguel, dejando clara su postura sobre la joven artista de la dinastía Aguilar.

Además, Amanda Miguel explicó que su criterio para colaborar con alguien se basa en su formación musical y en la atención que presta tanto a la técnica como al mensaje de los artistas. En ese sentido, comentó: “No hay mucho, tampoco así que digas ‘como abundan las voces y los artistas’. Hay otros, como Belinda que canta mi canción en el tono original… Yo he estudiado música a mí nadie me va a engañar”. mencionó Amanda Miguel.

La cantante también resaltó otros ejemplos de artistas cuyo trabajo respeta y disfruta, destacando su enfoque en la integridad artística: “Hay talento, por ejemplo Karol G me encanta lo que escribe, su música, es el mensaje… también observo el mensaje de los artistas, no importa la voz que tenga, me gusta su integridad, lo que ella transmite”.

¿Por qué Mariana Seoane no quiere colaborar con Ángela Aguilar?

Tras ser tundida en redes por su foto con Ángela Aguilar y Nodal, en un encuentro con medios, la actriz y cantante Mariana Seoane fue cuestionada sobre la posibilidad de realizar una colaboración musical con Ángela Aguilar. Ante la pregunta, la intérprete explicó que hasta el momento no existe una propuesta para trabajar juntas y compartió su postura sobre esa posibilidad.

“No me lo ha pedido, pero no sé si se lo pediría, no porque no tenga nada en común con ella, al contrario creo que somos de generaciones muy diferentes”, señaló Seoane al hablar sobre la cantante, integrante de la dinastía encabezada por Pepe Aguilar.

La actriz mencionó que actualmente se encuentra enfocada en nuevos proyectos musicales y adelantó que prepara un dueto con otra intérprete. “Sin embargo, ahorita estoy muy contenta porque voy a sacar un dueto con una artista gigantesca, no por demeritar lo que hace Ángela, sino que después de un Juan Gabriel siento que la artista más grande con la que he hecho algo es Lila Downs, que es una mujer que ha estado en Bellas Artes, por ejemplo”, reiteró.

Mariana Seoane marca distancia con Ángela Aguilar. / Redes sociales

¿Mariana Seoane quiere colaborar con Cazzu?

Mariana Seoane también fue cuestionada sobre la posibilidad de colaborar con Cazzu. A diferencia de lo que comentó sobre Ángela Aguilar, la cantante respondió que sí estaría abierta a trabajar con la intérprete argentina.

Seoane explicó que, además del interés musical, existe un vínculo personal que la acerca a la artista conocida como ‘la Jefa’. “Claro que sí, pues cómo no, y además acuérdense que mi mamá era argentina, entonces hay algo que nos une, lo argentina y que es muy talentosa”, expresó al hablar sobre la posibilidad de compartir un proyecto con la cantante.

La actriz señaló que esa conexión con Argentina forma parte de su historia familiar, por lo que no descartó que en algún momento se concrete una colaboración con Cazzu, una idea que surgió durante la conversación con la prensa y que dejó abierta la puerta a un posible encuentro musical entre ambas.

